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Dünya

GÜL'DEN İRAN'A ÇAĞRI NEW YORK (A.A)

21 Eylül 2010 12:20

-GÜL'DEN İRAN'A ÇAĞRI  NEW YORK (A.A) - 21.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgeyi nükleer silahlardan arınmış görmek istediğini belirterek, ''İran'ın UAEK yetkililerine karşı şeffaf olmasını istiyoruz'' dedi. BM toplantıları çerçevesinde New York'ta bulunan Gül, Amerikan Associated Press (AP) haber ajansına verdiği demeçte, BM Genel Kurulu'nda 23 Eylülde yapacağı konuşmada, Ortadoğu'nun tamamıyla silahlardan arındırılması çağrısında bulunacağını belirterek, ''Bölgemizi nükleer silahlardan arınmış olarak görmek istiyoruz. Bölge böyle bir tehdit altında kalmamalı'' ifadesini kullandı.  AP ajansı, Gül'ün sözlerinin bölge ülkelerinden İsrail'in nükleer silahlarını da kapsadığına işaret ederek, İsrail'in sahip olduğu nükleer silahların gündeme getirilmesine yönelik her hareketin, İsrail-Filistin görüşmelerinin yeniden başladığı bugünlerde ortalığı karıştırma potansiyeli taşıdığı görüşünde olan Washington yönetimini kızdırmasının kuvvetle muhtemel olduğu yorumunda bulundu. Verdiği demeçte, İran'ın nükleer programına da değinen Gül, Türk yetkililerin, İran'ın tamamen barışçıl bir nükleer programa sahip olduğunu varsaymadıklarını ancak yine de elde delil olmadan İran'ı nükleer silah edinmeye çalışmakla suçlamanın da doğru olmayacağını kaydetti.  Cumhurbaşkanı Gül, ''İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu yetkililerine karşı şeffaf olmasını istiyoruz. Türkiye, bu soruna barışçı ve diplomatik bir çözüm getirilmesini arzu ediyor'' diye konuştu. -İSRAİL'İN GEMİLERE SALDIRISI- Verdiği demeçte, Gazze'ye yardım götüren gemilere İsrail komandolarınca 31 Mayısta düzenlenen ve biri Amerikan vatandaşı 9 Türkün ölümüyle sonuçlanan saldırıya da değinen Gül, sorununun en iyi şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceğini belirtti.  Cumhurbaşkanı Gül ''Sanki böyle bir olay olmamış gibi davranmak mümkün değil. Eski dünyada, eski zamanlarda, böyle bir olayın ardından savaş çıkardı. Ancak günümüz dünyasında uluslararası hukuk gözönünde bulundurulmalıdır'' dedi. Gül, "Bu, İsrail'e kalmış bir durum. Olayı yaratan onlar olduğu için yapmaları gerekeni yapmalıdırlar." ifadesini kullandı. 

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