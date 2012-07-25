Gül'den iftar öncesi PKK'ya çağrı: Gelin bu yanlıştan dönün

Cumhurbaşkanı Gül, şehit aile ve yakınları için verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada 'terörle mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini' söyledi. PKK'ya da çağrıda bulunan Gül, "Gelin bu yanlıştan dönün" dedi.

Devlet olarak terörle mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Gül, "Umudumuz, yanlışta olanların bu yoldan dönmeleridir" dedi.

Gül, şehit yakınları ve gaziler için Dolmabahçe Sarayı'nda iftar yemeği verdi.

İftar yemeği öncesi kendisine tanıtılan şehit yakınları ve gazilerle, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra geçilen yemekte, ezan öncesinde bir konuşma yaptı.

Konuşmasında PKK'ya 'silah bırakma' çağrısında bulunan Gül şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde terör devam ettiği için şehitlerimiz hala var. Bu mertebeler, şehitlik ve gazilik kutsaldır. Bizler vatanı namusu, doğruluk için, inançları için yeri geldiğinde şehitler, gaziler verdik. Sizlerin çocukları da bu değerli mertebelere ulaştılar.

Terörü durdurmak için devletimiz, hükümetimiz, hepimiz elimizden gelenleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ama maalesef dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de yanlış yapmakta ısrarcı olanlar var.

Umudumuz yanlışta olanların, eli kanda, silahta olanların bu yolun yanlış olduğunun farkına artık varmaları ve hem kendilerini, hem ailelerini, hem kanına girip üzdükleri insanların hayatını mahvetmeye son vermeleridir.

Bu millet, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle herkesindir. Bu ülkede yaşayan herkes, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Ama kim ki silaha sarılır, kim ki şiddete başvurur, buna asla taviz vermek mümkün değildir. Onun için 'gelin, bu yanlıştan dönün' diyorum.''