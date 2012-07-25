T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül'den iftar öncesi PKK'ya çağrı: Gelin bu yanlıştan dönün

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katıldığı iftar yemeği öncesinde yaptığı konuşmada PKK'ya mesaj gönderdi

25 Temmuz 2012 02:44

Cumhurbaşkanı Gül, şehit aile ve yakınları için verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada 'terörle mücadeleden asla taviz verilmeyeceğini' söyledi. PKK'ya da çağrıda bulunan Gül, "Gelin bu yanlıştan dönün" dedi.

Devlet olarak terörle mücadeleye devam edeceklerini söyleyen Gül, "Umudumuz, yanlışta olanların bu yoldan dönmeleridir" dedi.
 
Gül, şehit yakınları ve gaziler için Dolmabahçe Sarayı'nda iftar yemeği verdi.
 
İftar yemeği öncesi kendisine tanıtılan şehit yakınları ve gazilerle, eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte tek tek tokalaşan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra geçilen yemekte, ezan öncesinde bir konuşma yaptı.
 
Konuşmasında PKK'ya 'silah bırakma' çağrısında bulunan Gül şunları kaydetti:
 
"Maalesef ülkemizde terör devam ettiği için şehitlerimiz hala var. Bu mertebeler, şehitlik ve gazilik kutsaldır. Bizler vatanı namusu, doğruluk için, inançları için yeri geldiğinde şehitler, gaziler verdik. Sizlerin çocukları da bu değerli mertebelere ulaştılar.
 
Terörü durdurmak için devletimiz, hükümetimiz, hepimiz elimizden gelenleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ama maalesef dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de yanlış yapmakta ısrarcı olanlar var.
 
Umudumuz yanlışta olanların, eli kanda, silahta olanların bu yolun yanlış olduğunun farkına artık varmaları ve hem kendilerini, hem ailelerini, hem kanına girip üzdükleri insanların hayatını mahvetmeye son vermeleridir.
 
Bu millet, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle herkesindir. Bu ülkede yaşayan herkes, bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Ama kim ki silaha sarılır, kim ki şiddete başvurur, buna asla taviz vermek mümkün değildir. Onun için 'gelin, bu yanlıştan dönün' diyorum.''
 

ETİKETLER

gülpkkiftar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24