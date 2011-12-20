Gül'den Fransa'ya: En kısa sürede vazgeçin

T24

'Sarkozy, Gül'ün telefonlarına çıkmıyor'



Tasarının kabul edilemez olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, “Tarihi siyasi amaçlarla tahrif etmek izansızlıktır” dedi.''Fransa Ulusal Meclisi'nin gündeminde bulunan, ülkemize ve milletimize yönelik haksız ve asılsız ithamları reddetme özgürlüğünü ortadan kaldırmaya matuf yasa çalışmasını kabul etmemiz söz konusu değildir. Fransa'yı ifade özgürlüğüne saygı göstermeyen ve objektif bilimsel araştırma yapılmasına dahi izin vermeyen bir konuma düşürecek bu girişimden, en kısa sürede vazgeçilmesini temenni ediyorum. Fransa'da aklın ve sağduyunun hakim olmasını ve bahsekonu yasa tasarısının gündemden düşürülmesini, tarihin yazımının tarihçilere bırakılmasını bekliyoruz.”Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Fransa Meclisi'ndeki yasa teklifine ilişkin tepkisini iletmek üzere iki gündür Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye telefonla ulaşmaya çalıştığını, ancak Sarkozy'nin “cesaret edemeyerek Gül ile telefonla görüşmekten kaçtığını” söyledi.

Sever, yaptığı açıklamada, Gül'ün Fransa Meclisi'ne getirilecek 1915 olaylarına ilişkin yasa tasarısı hakkındaki tepkisini ve uyarılarını iletmek için Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'e iki gündür telefonla ulaşmaya çalıştığını söyledi.

Sarkozy'nin çeşitli bahanelerle Gül ile görüşmeyi ertelediğini ifade eden Sever, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin “cesaret edemeyerek Gül ile telefonla görüşmekten kaçtığını” kaydetti.

Sever, bu gelişmeler üzerine Cumhurbaşkanı Gül'ün yazılı bir açıklama yaparak, tepkisini kamuoyuna ilettiğini ifade etti.



