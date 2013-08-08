Gül'den Ergenekon yorumu: Başbuğ hakkındaki karardan üzüntülüyüm

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bayram namazı çıkışı, Ergenekon kararlarıyla ilgili "Varsa bütün yanlışlar düzeltilir, toplumun vicdanını rahatlatan kararlar çıkar" dedi. Gül, Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ı öldürdüğü iddia edilen zanlıların tutuklanması hakkında da "Ümit ederim ki bu tür olaylar tekrarlanmaz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazını Emirgan Camisi'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Gül, bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bayram sabahı tüm vatandaşlarımın bayramını tebrik ediyorum" diyen Gül, "Ramazan bayramının tüm insanlığa huzur getirmesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Ergenekon kararları ve İlker Başbuğ'a verilen cezanın sorulması üzerine Gül, "Yargı süreci bitmiş değil, uzun bir süreç. Tutuklamaların ve cezaların kesinleşmesi için Yargıtay safhaları vardır, AİHM vardır. Sayın Genelkurmay Başkanı'yla ilgili üzüntü duyuyorum. Cezalar kesin değildir, kanun yolu açıktır. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki dönem içinde gerek Yargıtay, gerek diğer safhalarda varsa yanlışlar bunlar düzeltilir ve kamoyuonunun vicdanını rahatlatan kararlar çıkar" yanıtını verdi.



Gezi Parkı olayları



Gül'e Gezi parkı olayları ve Eskişehir'de Ali İsmail Korkmaz'ı öldürdüğü iddia edilen zanlıların tutuklanmasıyla ilgili de soru soruldu.

Cumhurbaşkanı Gül, "Bütün bu olaylarda hayatını kaybedenler için büyük acı duydum hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ümit ederim ki bu tür olaylar tekrarlanmaz. Barışçıl bir biçimde insanlar görüşlerini ifade eder. Gösteri yapma itiraz etme hakkı şüphesiz vardır ancak bunlar kanunlar çerçevesinde yapılırsa daha etkili olur dikkate alınır. Bu ülke hepimizin ülkesidir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur" şeklinde konuştu.