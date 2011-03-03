T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül'den Ergenekon baskınlarına ilk yorum: Söyleyecek bir şeyim yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan baskınlarla ilgili konuştu.

03 Mart 2011 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan baskınlarla ilgili konuştu: "Cumhuriyet Savcılarının kararı, söyleyecek bir şeyim yok."

Cumhurbaşkanı Gül, Mısır'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ergenekon soruşturması kapsamında Yalçın Küçük, Nedim Şener, Ahmet Şık'ında aralarında bulunduğu 10 kişinin evindeki aramaların nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya ise Gül, "Az önce öğrendim. Cumhuriyet Savcılarının kararı söyleyecek bir şeyim yok." dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24