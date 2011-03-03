Gül'den Ergenekon baskınlarına ilk yorum: Söyleyecek bir şeyim yok

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ergenekon soruşturması kapsamında yapılan baskınlarla ilgili konuştu: "Cumhuriyet Savcılarının kararı, söyleyecek bir şeyim yok."



Cumhurbaşkanı Gül, Mısır'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu. Ergenekon soruşturması kapsamında Yalçın Küçük, Nedim Şener, Ahmet Şık'ında aralarında bulunduğu 10 kişinin evindeki aramaların nasıl değerlendirdiği yönündeki soruya ise Gül, "Az önce öğrendim. Cumhuriyet Savcılarının kararı söyleyecek bir şeyim yok." dedi.