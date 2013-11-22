Gül: Dershane meselesi kırgınlık olmadan çözülmeli

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dershanelerle ilgili yapılan düzenlemeye ilişkin, "Kanun yapma sürecinde tartışmalar olabilir. Önemli olan bunun kırgınlıklara ve üzüntülere sebep vermeyecek şekilde yapılmasıdır. Herkesin fikrini söylemesi gerekir. Parlamenter süreç içerisinde kanun yapanlar da bütün bunları dikkate alacaklardır" dedi.

Abdullah Gül, teröre hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek, süreci bozacak herhangi bir eylem ve saldırı durumunda güvenlik güçlerinin gereğini yapacağını bildirdi.

Gül, Ordu'ya 30 yılın ardından ilk defa bir cumhurbaşkanının geldiğini belirtti. Gül, "Ordu'ya daha önce siyasi hayatta, hükümette olduğum dönemlerde gelmiştim ama cumhurbaşkanınız olarak ilk defa aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ordu'nun da bu uzun aradan sonra bir cumhurbaşkanını ağırlama heyecanını da görüyorum" diye konuştu.

Gül, Karadeniz'in Türkiye'nin en yeşil, en güzel ve cennet bölgeleri olduğunu ifade ederek, Ordu'nun da Karadeniz bölgesi içinde müstesna yeri bulunduğuna işaret etti. Ordu'nun fındığı, güzelliği, halkının çalışkanlığı, içinden çıkartığı değerli siyasetçiler, devlet adamları, yazarlar, edebiyatçılar, fikir insanları, sanatçılar ve alimlerle çok ayrı bir yeri olduğuna dikkati çekerek, böyle bir ili cumhurbaşkanı olarak ziyaret etmekten çok büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.