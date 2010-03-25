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Gül'den biyogüvenlik kanununa onay

Cumhurbaşkanı, aralarında GDO'lu ürünlerle ilgili düzenlemeler için Biyogüvenlik Kanunu'nun da bulunduğu 7 kanunu onayladı.

25 Mart 2010 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, aralarında GDO'lu ürünlerle ilgili düzenlemeler için Biyogüvenlik Kanunu'nun da bulunduğu 7 kanunu onayladı.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 5957 sayılı ''Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'', 5972 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 5973 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 5974 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 5975 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'', 5976 sayılı ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun'' ve 5977 sayılı ''Biyogüvenlik Kanunu''nu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

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