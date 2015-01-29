Gül'den 'Başbuğ'un tutuklanmasında Erdoğan'ın sözlerini samimiyetsiz buluyordu' iddiasına yalanlama

Gazeteci Emre Soncan’ın “Araf’ta 7 yıl” kitabında yer alan “Abdullah Gül, kameralar önünde İlker Başbuğ’un tutuklanmasına tepki gösterip kapalı kapılar arkasında tutuklanması yönünde konuşan Tayyip Erdoğan’ı samimiyetsiz buluyordu” iddiasını yalanlayan 11. Cumhurbaşkanı Gül’ün resmi internet sitesinde “Kitabın söz konusu bölümünde atfedilen ifadelerin gerçekle uzaktan veya yakından ilgisi bulunmamaktadır” denildi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Araf'ta 7 Yıl ' adlı kitapta yer alan iddiaları yalanladı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Özgür Altuncu’nun haberine göre, Gül'ün kişisel internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresine ilişkin 'Araf'ta 7 Yıl' isimli kitabın eski Genelkurmay Başbakanı İlker Başbuğ'la ilgili bir soruşturma sürecine değinen bölümlerinin yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada ilgi konusu olduğu görülmüştür. Kitabın söz konusu bölümünde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e atfedilen ifadelerin gerçekle uzaktan veya yakından ilgisi bulunmamaktadır. Yazarın şahsi çabaları çerçevesinde kaleme aldığı esere 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül veya yakın çalışma arkadaşlarının herhangi bir katkısı olmamıştır"

Kitaptaki iddia

Gazeteci Emre Soncan tarafından kaleme alınan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Çankaya Köşkü'nde geçirdiği 7 yılın anlatıldığı kitapta, Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tutuklandığı döneme ilişkin bazı iddialar yer almıştı. Yazar kitabının Başbuğ'un tutuklanma süreciyle ilgili, "Başbuğ'un tutuklanmasına Erdoğan sert tepki göstermiş ve eski Genelkurmay Başkanı'nın tutuksuz yargılanması gerektiğini savunmuştu. Gül de benzer düşüncedeydi. Kameralar önünde Erdoğan'a destek çıkan Gül, aslında Başbakan'ın ne düşündüğünü biliyordu. Erdoğan, Başbuğ'un tutuklanmasını istiyor ve kapalı kapılar arkasında bu yönde cümleler sarf ediyordu. Gül'ün söyledikleri, Erdoğan'ın kulağına gelmişti. Gül, yakın çevresine Başbakanın samimiyetsiz davrandığını söyledi" ifadelerine yer vermişti.