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Gül'den Arınç'a 'geçmiş olsun' ziyareti

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, safra kesesi ameliyatı sonrası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ziyeretini Twitter hesabından paylaştı

09 Mayıs 2014 10:56

Safra kesesinden ameliyat olan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ziyaret etti. Arınç, kendisini ziyaret eden Gül ile çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

Gül'ün ziyaretini Twitter hesabından paylaşan Arınç, salı günü Güven Hastanesinde safra kesesinden başarılı bir operasyon geçirdiğini anımsattı.

Tedavi sürecinin ardından evinde dinlenmeye başladığını belirten Arınç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül, bu akşam evimize geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu nazik ziyareti için çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Arınç, Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyaretiyle ilgili bir de fotoğraf paylaştı.

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