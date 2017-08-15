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Gül'den AKP'ye eleştirel mesaj: Kuruluştaki değerleri 'yeniden' rehber edinip demokrasi kriterleriyle yoluna devam etmeli

Abdullah Gül, AKP'nin 16'ncı yıl dönümü etkinliklerine mazeret bildirerek katılmamıştı

15 Ağustos 2017 23:52

AKP, kuruluşunun 16’ncı yıl dönümünü Ankara'daki Harikalar Diyarı Parkı'nda düzenlenen bir törenle kutladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından aranarak davet edilen ancak mazeret bildirerek törene katılmayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, etkinlikler için “Evrensel demokrasi kriterleri” vurgusu yapan bir mesaj gönderdi.

Abdullah Gül, mesajında “AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül mesajında şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti Genel Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 16 yıl önce bugün Türkiye’ye yeni umut ve yeni ışık getireceğine inanarak kurduğumuz AK Parti’nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Girdiği ilk seçimden bu yana ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen partimiz, köklü siyasi ve ekonomik reformlarla halkımıza unutulmaz büyüklükte hizmetler yapmış ve ülkemizin dünyada itibarını artırmıştır. Geçen yılki hain darbe teşebbüsünün fedakar halkımız ile püskürtülmesinin üzerinden 1 yıl geçmiştir. AK Parti, kuruluş dönemindeki değer ve politikaları kendine yeniden rehber edinip, evrensel demokrasi kriterleri ile kendi değerlerini mezcederek yoluna devam etmelidir. Partimizin aziz milletimize daha çok hizmetlerde bulunacağına inanıyor, bu vesileyle hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum.”

 

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