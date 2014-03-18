Gül’den AİHM’nin Öcalan kararı için açıklama

Kopenhag'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danimarka Başbakanı Helle Thorning Schmidt ile görüştü ve Türkiye ile Danimarka arasındaki bazı anlaşmalara imza attı. Görüşmelerin ardından Gül ve Schmidt ortak basın toplantısı düzenledi.



Ünsal Turan’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Cumhurbaşkanı Gül, "İlişkilerimizi daha ileriye taşımak arzusundayız. İkili ilişkilerimizi konuştuk. Avrupa'daki yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi konularda kaygılarımı dile getirdim, görüşlerimizi paylaştık. Dış politika ile ilgili konular önemli. 2 müttefik ülke olarak Ukrayna ve Kırım'ı konuştuk ve toprak bütünlüğüne dair ortak fikirlerimizi beyan ettik. Bu konularda soğukkanlı olunmasını yoksa yeni bir soğuk savaş dönemin başlamasının kimseye fayda sağlamayacağını paylaştık. Suriye'de olup bitenleri Danimarka da takip ediyor" dedi.

‘AİHM'in Öcalan kararını uzmanların detaylı incelemesi gerekir’

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin AİHM'in Öcalan kararına dair sorusuna, "AİHM'in kararını sabah gördüm ama uzmanların detaylı çalışması gerekir, ondan sonra konuşmak lazım" dedi.