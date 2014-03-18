T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül’den AİHM’nin Öcalan kararı için açıklama

Danimarka'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AİHM'in Abdullah Öcalan'la ilgili kararı için ‘uzmanların detaylı çalışması gerekir, ondan sonra konuşmak lazım’ dedi

18 Mart 2014 16:42

Kopenhag'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Danimarka Başbakanı Helle Thorning Schmidt ile görüştü ve Türkiye ile Danimarka arasındaki bazı anlaşmalara imza attı. Görüşmelerin ardından Gül ve Schmidt ortak basın toplantısı düzenledi. 

Ünsal Turan’ın Doğan Haber Ajansı’ndaki haberine göre, Cumhurbaşkanı Gül, "İlişkilerimizi daha ileriye taşımak arzusundayız. İkili ilişkilerimizi konuştuk. Avrupa'daki yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi konularda kaygılarımı dile getirdim, görüşlerimizi paylaştık. Dış politika ile ilgili konular önemli. 2 müttefik ülke olarak Ukrayna ve Kırım'ı konuştuk ve toprak bütünlüğüne dair ortak fikirlerimizi beyan ettik. Bu konularda soğukkanlı olunmasını yoksa yeni bir soğuk savaş dönemin başlamasının kimseye fayda sağlamayacağını paylaştık. Suriye'de olup bitenleri Danimarka da takip ediyor" dedi. 

 

‘AİHM'in Öcalan kararını uzmanların detaylı incelemesi gerekir’

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bir gazetecinin AİHM'in Öcalan kararına dair sorusuna, "AİHM'in kararını sabah gördüm ama uzmanların detaylı çalışması gerekir, ondan sonra konuşmak lazım" dedi. 

ETİKETLER

abdullah öcalanaihmcumhurbaşkanı gül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24