Gül'den AB'ye sitem

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin "Yarın AB'ye tam üye olayım' çağrısı yapmadığını ve müzakere sürecinde yapacakları olduğunu belirterek, "Ama üzülerek görüyoruz ki bazı ülkeler ahde vefa duygusunu kaybetmişlerdir, birkaç sene önce atılan imzaları unutmuş gibi davranmaktadır. Bunlar hem birliğin hem de üye ülkelerin inandırıcılığını, prestijini sarsmaktadır" dedi.



Gül, Slovakya Cumhurbaşkanı İvan Gasparoviç ile Bratislava'da düzenlenen Türkiye-Slovakya İş Forumu toplantısına katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye ile Slovakya arasındaki ilişkilerin giderek güçlendiğini ifade eden Gül, 2001 yılında 75 milyon dolar olan iki ülke ticaret hacminin 2008'de 1 milyar Avro'ya ulaştığını kaydetti.

Her iki ülkede de siyasi istikrarın mevcut olduğunun ve köklü reformlara imza atıldığının altını çizen Gül, Türkiye ve Slovakya arasında büyük işbirliği potansiyeli bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül, iki ülkenin de küresel ekonomik krizden etkilendiğini, ancak bu durumdan en hızlı çıkacak 2 Avrupa ülkesinin de Türkiye ve Slovakya olacağına dikkati çekti.

Avrupa'nın güvenli enerjiye kavuşmasında önemli bir arter durumdaki Türkiye'nin bu sorumluluğunun farkında olduğunu anlatan Gül, sadece Kafkaslar'dan ve Asya'dan değil Orta Doğu'dan da enerji kaynaklarını Avrupa'ya bağladığını söyledi.

Gül, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının 1974'te açıldığını, buna paralel hatları yapılmasının planlandığını kaydetti.

Türkiye'den geçen ve geçecek diğer petrol ve doğal gaz boru hatları hakkında da bilgi veren Gül, "Geçen sene Ukrayna'dan dolayı çıkan kriz Avrupada bir çok ülkeyi dondururken, Türkiye üzerinden Yunanistan'a giden boru hattında hiçbir kesinti yapılmadı" diye konuştu.

Gül, Türkiye'nin AB ile yürüttüğü üyelik müzakerelerine de değinerek, "Türkiye, 'Yarın AB'ye tam üye olayım' çağrısı yapmamaktadır. Müzakere süreci içinde yapacaklarımız var. Bunu biliyoruz. 'Biz bunları aşalım ve tamamlayalım. Bizim önümüze engel çıkartmayın' demektedir, ama üzüntüyle görmekteyiz ki bazı ülkeler ahde vefa duygusunu adeta kaybetmişlerdir, birkaç sene önce atılan imzaları unutmuş gibi davranmaktadır. Bunlar büyük ülkelere hiç yakışmamaktadır. Bunlar hem birliğin hem de üye ülkelerin inandırıcılığını, prestijini sarsmaktadır. Slovakya'nın gösterdiği ilkeli tavrı ve desteğini takdir ettiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Gasparoviç: "Önemli fırsatlar var"

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ülkeye yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde başkent Bratislava'da düzenlenen Türk-Slovak iş forumunda konuşan Slovakya Cumhurbaşkanı İvan Gasparoviç, "Ekonomik işbirliğimizi geliştirmek için gerçekten önemli fırsatlar var" dedi.

Konuşmasında ülkesinin, "ekonomik alanda ve ortak yatırımlar konusunda işbirliği yapmaya hazır olduğunu" ifade eden Gasparoviç, Slovakya'nın sadece yabancı yatırımlara dayalı olmadığını, çok başarılı yatırımlar yapabilecek güce sahip bulunduklarını söyledi.

Türk ve Slovak yatırımcılar arasında işbirliği yapmaları önünde bir engel olmadığına inandığını belirten Gasparoviç, ülkesinin yabancı ülkelerde yapacağı yatırımları Türk ortaklarıyla gerçekleştirebileceğini kaydetti ve Türk yatırımcılara "3. ülkelerde ortak yatırım yapma" çağrısında bulundu.

Orta Asya cumhuriyetlerinden, Avrupa'ya doğal gaz taşımak üzere planlanan Nabucco boru hattı projesini "çok önemsediklerini ve desteklediklerini" belirten Slovakya Cumhurbaşkanı İvan Gasparoviç, "Nabucco doğal gaz boru hattı projesiyle ülkesinin enerji ihtiyacını çeşitlendirme imkanına kavuşacaklarını" söyledi.

Türk ve Slovak iş adamlarına hitaben yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, AB üyeliği konusundaki destek vaadini yineleyen Gasparoviç, "Biz, Türkiye'nin, AB üyeliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Gasparoviç, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesine büyük önem atfettiğini belirterek, "Yakın bir gelecekte bu ekonomik işbirliği toplantılarını Avrupa Birliği (AB) evinin çatısı altında gerçekleştirmeyi ümit ettiğini" de kaydetti.