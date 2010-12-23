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Ekonomi

GÜL'DEN ABD'YE TEŞEKKÜR İSTANBUL (A.A)

23 Aralık 2010 19:09

-GÜL'DEN ABD'YE TEŞEKKÜR  İSTANBUL (A.A) - 23.12.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarına destek veren tasarının ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmemesine ilişkin, "Başta Başkan Obama olmak üzere, Dışişleri Bakanı Bayan Clinton, dolayısıyla yönetim ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Kendilerini bu bakımdan takdir ediyoruz. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin tamamen ilgisiz bir konuyla esir alınmasını önlemiş oldular" dedi. Gül, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve EİT Genel Sekreteri Yahya Maroofi ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısındaki konuşmasının ardından soruları yanıtlarken, tasarıya ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti: "Doğrusu oldu Washington'da. Başta Başkan Obama olmak üzere, Dışişleri Bakanı Bayan Clinton, dolayısıyla yönetim ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Kendilerini bu bakımdan takdir ediyoruz. Çünkü Türk-Amerikan ilişkilerinin tamamen ilgisiz bir konuyla esir alınmasını önlemiş oldular. Türkiye-Amerikan ilişkilerine Başkan Obama'nın da bizim de ne kadar önem verdiğimiz gayet açıktır, ortadadır. Sadece ikili değil çok taraflı birçok konuda, bölge konularında, dünyayı ilgilendiren önemli konularda ne kadar yakın işbirliği içinde olduğumuz ortadayken, böyle bir konu tamamen her şeyi esir alırdı. Dolayısıyla bunların da farkında oldukları için gerekli gayreti gösterdiler ve sağduyu hakim oldu."

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