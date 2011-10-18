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Spor

Gül'den "Engelsiz Aslanlar"a tebrik İSTANBUL (A.A)

18 Ekim 2011 00:08

-Gül'den "Engelsiz Aslanlar"a tebrik İSTANBUL (A.A) - 17.10.2011 - Galatasaray Kulübü, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Kıtalararası Kupa'yı kazanan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nı tebrik eden mesajını, internet sitesinde yayımladı.  Kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'ün, üçüncü kez Kıtalararası Kupa'yı kazanan takım için mesajını, kulüp başkanı Ünal Aysal'a ilettiği bildirildi.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, tebrik mesajının içeriği şöyle verildi: ''Sayın Ünal Aysal. Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın Japonya'da düzenlenen Kıtalararası turnuvada üçüncü kez şampiyonluğa ulaşmasından mutluluk duydum. Gurur veren bu önemli başarıya imza atan sporcuları, teknik kadroyu ve yöneticileri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim.''

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