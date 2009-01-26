Gül'den 2B yasasına onay

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 5831 sayılı “Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”u onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kanun yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.



Kanunla tapuda çalıştırılan memurların unvanlarında değişikliğe gidiliyor. “Tapu sicil muhafızları veya memurları” ibareleri, “tapu sicil müdürü veya tapu sicil görevlileri” olarak değiştirilecek.



İllerde bulunan tapu sicil müdürlükleri dışındaki müdürlüklerden, akitli ve akitsiz işlemleri yıllık 500'ün altında olan yerlerde, işleri yapmak üzere Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yakın il veya ilçelerde görevli tapu sicil müdürü ile diğer personele belirli günlerde yetki verilecek.



Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) dahil, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatiflerince açılacak tüm kredilere karşılık teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek işlemleri; tarafların istemesi halinde resmi senet tanzim edilmeksizin, alacaklı ile borçlu arasında yapılan kredi veya borç sözleşmelerine istinaden, tapu sicil müdürlüklerince tapuya tescil edilecek.



Henüz orman kadastrosuna başlanılmamış yerlerde, Kadastro Kanunu hükümlerine göre, orman kadastro komisyonunca belirlenen yerler orman sınırı niteliği kazanacak.



Kadastrosuna başlanan çalışma alanlarında daha önce kesinleşmiş olan orman haritalarının kontrolü sonucunda tespit edilecek hesaplamalardan kaynaklanan yüzölçümü hataları, kadastro ekibince düzeltilecek.



Diğer vasıf ve mülkiyet değişikliği dışında kalan aplikasyon, ölçü ve çizimden kaynaklanan yüzölçümü ve fenni hatalar ise kadastro müdürlüğünce mahalli orman kuruluşuna bildirilecek. Bildirim tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde orman kadastro komisyonu görevlendirilecek.



Terekeye (mirasa) dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde, kayıtlı değer üzerinden binde 18 harç alınacak.



Büyükşehir belediye sınırları içinde yapılan görevlendirmeler hariç, görev yeri dışına gidecek personele, arazi tazminatı yerine harcırah ödenecek.



"2-B" arazilerinin tescili yapılacak



Kanuna göre, kamuoyunda “2-B” olarak da bilinen orman özelliğini yitirmiş alanlar, kadastro işlemleri yapılarak, Hazine adına tescil edilecek. Orman kadastro komisyonlarınca, Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; kullanım durumları dikkate alınarak, varsa üzerinde ihdas edilen yeni yerlerin kime ait olduğu, kimler tarafından, ne zamandan beri kullanıldığı kadastro tutanağında gösterilerek, belirtilen askı ilanı hariç, diğer ilanlar olmadan öncelikle kadastrosu yapılarak, Hazine adına tescil edilecek.



Yapılacak kadastro çalışmaları, ikinci kadastro sayılmayacak. Kadastro sırasında, orman ve Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin sınır nokta ve hatları; orman kadastro tutanakları esas alınarak, en az bir orman yüksek mühendisi ya da orman mühendisinin katıldığı kadastro ekibince, zemine aplike edilecek.



Bu çalışmalar sırasında kadastro veya orman haritalarında düzeltmeyi gerektiren tutanak, pafta ve zemin uyumsuzluğu, kadastro ekibince teknik mevzuata uygun hale getirilecek. Bu çalışmalara, kadastro kontrol mühendisleri de katılacak. Çalışma sonucunda düzenlenecek zaptı, ekip görevlileri ile kontrol mühendisi birlikte imzalayacak. Düzeltme işlemleri, orman, tapu ve kadastro mevzuatlarına göre yapılmış, askı ilanıyla da ilan ve tebliğ edilmiş sayılacak.



İmar kanununa tâbi olmayacak

Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, daha önce tescil edilmiş olduğuna bakılmaksızın, Maliye Bakanlığının talebiyle kullanım durumları dikkate alınarak, ifraz (bölme) veya tevhit (birleştirme) de yapılabilecek.



Kadastro, ifraz ve tescil işlemleri, İmar Kanunu ile Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara tabi olmayacak. Kadastro Müdürlüğü, kadastro çalışmalarından önce Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerler içerisinde, özel kanunlara göre değerlendirilmesi gereken alanlar bulunup bulunmadığını ilgili kurumlara soracak.



İlgili idareler, 15 gün içerisinde kadastro müdürlüğüne bilgi verecek. Bu sürede cevap verilmezse söz konusu alanların bulunmadığı kabul edilecek. Bilgilere veya ilgili idarelerce zeminde gösterilen sınırlara göre, bu yerler içindeki alanların sınırları ölçülerek krokisinde gösterilecek, beyanlar hanesinde belirtilecek.



Miras kalan arazilerin sorunu gideriliyor

Bir mirasçının, miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetini, faili mülkiyete dönüştürme talebinde bulunması halinde, tapu sicil müdürü, diğer mirasçılara, süre belirleyerek itirazlarını bildirmeleri için duyuru yapacak.



Elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazın ileri sürülmediği veya mirasçılardan herhangi biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı takdirde, taşınmaz mal üzerindeki elbirliği mülkiyeti, faili mülkiyete dönüştürülecek ve hisse, mirasçı adına tapu siciline tescil edilecek.



Böylece, bir mirasçı, hisseli olan ve mirasçılar arasında paylaşılamayan mülkiyetten payına düşen hissesini alabilecek. Orman dışına çıkarılan alanların işgalcilerince zilliyetlik gerekçesiyle tesciline yönelik dava açılarak Hazine zararına yol açılmasının da önüne geçiliyor.



Kanundan önceki tapulama veya kadastro çalışmalarında tespit dışı bırakılan tapuda kayıtlı taşınmazlar, kamu kurum ve kuruluşlarına ait yerler ile çalışma alanı içinde orman olduğu gerekçesiyle tespit dışı bırakılan alanlarda, daha sonra kesinleşen orman kadastrosu sonucunda orman sınırı dışında kalan tapulu ve tapusuz taşınmazların kadastrosu yapılacak.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görevli personel ile sözleşmeli personele, 31 Aralık 2012 tarihine kadar, ayda 60 saati ve bütçede belirtilen fazla çalışma saat ücretinin 3 katını geçmemek üzere, fazla çalışma ücreti ödenecek.

