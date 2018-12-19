Güldal Mumcu'dan Erdoğan'a tepki: Yeter artık, gazetecileri katleden zihniyeti teşvik etmeyin

Eski TBMM Başkanvekili ve suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gazeteci Fatih Portakal'ı, "Bu millet patlatır enseni," diyerek hedef göstermesine tepki gösterdi. Güldal Mumcu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Konya’da yaptığı konuşmada Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal’ı hedef alarak, “Birileri Portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir nedir? Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” demişti.
Erdoğan’ın Fatih Portakal’a yönelik bu tehdidine, katledilen gazeteci Uğur Mumcu’nun eşi Güldal Mumcu, “Yeter artık. Gazetecileri katleden zihniyeti teşvik edecek şekilde konuşmayı bırakın” sözleriyle tepki gösterdi.
İşte Güldal Mumcu’nun sosyal medya hesabından attığı mesaj: