Güldal Mumcu'dan Arınç'a "özür" cevabı

T24 - TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, "oda basma" tartışmasından sonra kendisinden özür dileyen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a cevap verdi: "Asıl özür dilemesi gereken yer Meclis'in manevi kişiliğidir."



Çalışma Bakanı Ömer Dinçer hakkında verilen gensoru görüşmeleri sırasında Başbakan Yardımıcısı Bülent Arınç, oturumu yöneten TBMM Başkan Vekili Güldal Mumcu'nun odasına gitmiş ve oturumu yönetme şeklini eleştirmişti.

Güldal Mumcu da yaşanan bu olaydan hemen sonra TBMM Genel Kurulu'nda Arınç'ın bu davranışını eleştirmiş ve olayı kınamıştı.

Dün Kanal D Haber'de Mehmet Ali Birand'a konuşan Bülent Arınç ise "hareketimde kastımı aşan bir nokta olduğunu düşünüyor ve Sayın Mumcu'dan özür diliyorum" demişti.