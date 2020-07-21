Gulbenkian Ödülü'nü Greta kazandı; 1 milyon Euro'luk ödülü çevre örgütlerine bağışlayacağını açıkladı

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17 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Portekiz'de bir insan hakları ödülüne layık görüldükten sonra ödül parasını çevre gruplarına bağışlayacağını duyurdu.

Ödül olarak 1 milyon Euro kazanan Greta, "Bu benim hayal bile edebileceğim miktardan fazla bir para ancak hepsi vakfım aracılığıyla iklim krizi ve ekolojik krizle mücadele eden farklı organizasyonlara bağışlanacak" dedi.

Greta, "Genç nesilleri iklim krizine karşı harekete geçirmeyi başardığı ve statükoya karşı hâlâ süren mücadelesi için" Gulbenkian ödülüne layık görüldü.

100 bin Euro, Greta'nın başlattığı "Gelecek İçin Cumalar" hareketinin Brezilya kolu tarafından kurulan ve Amazonlar'daki Koronavirüs salgınını durdurmaya çalışan SOS Amazonia'ya verilecek.

Greta, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla "Ekosid'in uluslararası suç sayılması için mücadele eden" Stop Ecocide Foundation'a da 100 bin Euro bağışlayacağını duyurdu.

Greta, pazartesi günü Gulbenkian Ödülü'ne layık görülmenin kendisini "onore" ettiğini söyledi.

17 yaşındaki aktivist daha önce Uluslararası Af Örgütü'nün en prestijli inan hakları ödülü ve İsveç'in "alternatif Nobel" olarak nitelendirilen Doğru Yaşam Ödülü'ne layık görüldü.