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Gülben Ergen'e tehdit mesajları... Erhan Çelik şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırıldı

  Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) CEP  telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi

31 Ekim 2017 18:08

 

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA) CEP  telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen\'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, Erhan Çelik\'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdı.

Cep telefonuna tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelen şarkıcı Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine iki kişi hakkında başlatılan soruşturmanın şüphelileri arasına, şikayetçi Ergen\'in eski eşi Erhan Çelik de dahil edildi. Cep telefonuna gelen tehdit ve hakaret içerikli mesajlar üzerine Avukatı Altın Mimir aracılığı ile İstanbul Anadolu Adalet Sarayı\'na başvuran Gülben Ergen, gelen mesajlardan dolayı şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucunda tespit edilen şüpheliler H.G. ve M.E.K.\'nin Erhan Çelik ile bağlantılı kişiler olması üzerine, Erhan Çelik de şüpheliler arasına dahil edildi.

ERHAN ÇELİK İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Metin Uslu\'nun, geçtiğimiz Cuma günü Erhan Çelik\'i şüpheli sıfatı ile ifadeye çağırdığı öğrenildi. Çelik\'in tebligatın kendisine ulaşmasından itibaren 10 gün içinde savcılığa gelerek ifade vermesi istendi.

SORUŞTURMA ÜÇ SUÇ ÜZERİNDEN YÜRÜYOR

Her üç şüpheli de, \"Hakaret\", \"Tehdit\" ve \"Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret\" suçlarından soruşturuluyor.  

 

 

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