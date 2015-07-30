Gülben Ergen, kendisine 'hırsız' diyen Mustafa Sandal'la aynı jüride

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Gülben Ergen’in bir yarışma programı için, şarkısını izinsiz kullandığı gerekçesiyle kendisine ‘hırsız’ diyen Mustafa Sandal’la aynı jüride yer alacağını duyurdu.

Cengiz Semercioğlu’nun “paranın gücü her küslüğü unutturur” başlığıyla Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Ünlülerin küslükleri, kavgaları dolara endekslidir...

Mahkemelik olurlar, birbirleri haklarında demediklerini bırakmazlar sonra önüne dolarlar konduğu zaman hepsini unuturlar...

Gülben Ergen'le Mustafa Sandal da yeni bir müzik yarışmasında birlikte jüri olmayı kabul etmişler...

Mustafa Sandal, Şıkır Şıkır şarkısını izinsiz albümüne aldığı için Gülben Ergen'e dava açmış, "Hırsızlık yaptı" diyecek kadar ağır konuşmuştu...

Şimdi jüri koltuğunda yan yana oturacaklar...

Birbirlerine gülücükler atacaklar...

Sadece onlar için değil hepsi için geçerli bu durum...

Sertab Erener de "Aynı ekrana çıkmam" dediği Sibel Can'la birlikte jüri olmuş, birbirlerinin saçını başını yolan Hande Yener'le Demet Akalın bu konsepti reklam filmine taşımışlardı...

İşin kuralı budur...

Kavga, dövüş, küslük masaya para konduğu zaman hemen unutulur...”