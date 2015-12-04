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Gülben Ergen'den Cem Küçük'e: İnsan görünümünde dolaşan, kötü niyetten ibaret varlık...

Cem Küçük, Can Dündar'a selam gönderen Gülben Ergen'e "yalaka" demişti

04 Aralık 2015 10:04

Altın Kelebek Ödül Töreni'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü vermek için çıktığı sahnede tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Düdar'a selam gönderen Gülben Ergen, kendisine "yalaka" diyen Star yazarı Cem Küçük'e yanıt verdi. Gülben Ergen, Twitter'dan isim vermeden "Aramızda insan görünümünde dolaşan, varlığı kötü niyetten ibaret, konuşan, yazan, varlığını nefret kusarak belli edenler var. Onlar benden değil" dedi.

Gülben Ergen'in bu yanıtı Cumhuriye gazetesinin "Duvar Yazıları" bölümünde yer aldı.

Cumhuriyet'te yer alan yorum/haber şöyle:

Saray köşe yazarı Cem Küçük’ün, Gülben Ergen ve eşi Erhan Çelik’e yazdıklarını dün aktarmıştık. Gülben Ergen cesur kadın. Dün Twitter’da Cem Küçük’e isim vermeden meydan okudu ve şöyle dedi

“Aramızda insan görünümünde dolaşan, varlığı kötü niyetten ibaret, konuşan, yazan, varlığını nefret kusarak belli edenler var. Onlar benden değil.”

Saraylardan güç alıp, sanatçılara yüklenmek kolaydır.

Ancak bazen böyle sert kayalar çıkar.

 

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