Gülay Bursalı’nın ölümüne ilişkin dava 2016’dan bu yana sürüyor; firari sanık halen yakalanamadı!

İstanbul Başakşehir'de, 21 Mart 2016’da cinsel saldırıya uğrayınca pencereden atlayan Gülay Bursalı’nın (20) cinayet şüphelilerinden Mehmet Vural olaydan 3 yıl sonra yakalanırken, diğer sanık Cihan İssi ise hâlâ kayıp. Cinsel saldırıdan kurtulmak için 10. kattan atlayan Gülay Bursalı’nın ölümüyle ilgili dava, salı günü görülecek.

İstanbul Başakşehir’de Gülay Bursalı (20), 21 Mart 2016’da erkek arkadaşı E.Ö. İle buluştu. E.Ö., günlük bir ev kiralamak için emlakçı Cihan İssi’yi aradı. İssi yanına arkadaşı Mehmet Vural’ı da alarak arabayla iki sevgiliyi kiralık eve götürdü. Bir süre evde oyalanan İssi ile Vural, E.Ö.’yü darp edip Bursalı’ya cinsel saldırıda bulundu. Cinsel saldırıya karşı direnen Bursalı apartmanın 10. katından atladı. İssi ile Vural’ın elinden kurtulan E.Ö. yardım istedi. Ancak Bursalı’nın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olayın ardından İssi ile Vural kayıplara karıştı. Vural Mart 2019’da Küçükçekmece’de denetim yapan polisin kimlik kontrolüne takıldı. Vural tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak firari sanık İssi ise yakalanmadı. Bursalı’nın ölümünden sonra İssi ve Vural hakkında ‘kasten öldürme ve nitelikli cinsel saldırıya yardım, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından dava açıldı. Davanın 8. duruşması salı günü görülecek.

Hürriyet'ten İdris Emen imzalı habere göre, dosyaya müşteki sıfatıyla katılan E.Ö.’nün avukatı Aydın&Elden Hukuk Bürosu’ndan Cem Ataş, “Soruşturma esnasında yapılan bazı hatalar soruşturmanın uzamasına, bu da sanıkların kaçmasına imkân tanıdı. Firari sanığın en kısa sürede yakalanmasını ümit ediyoruz. Diğer sanığa verilecek cezanın üst sınırdan tayin edilmesini istiyoruz. Biz burada artık adaletin tecelli edilmesini arzu ediyoruz” dedi.

Cinsel saldırıdan kurtulmak için 10. kattan atlayan Gülay Bursalı’nın ölümüyle ilgili dava, salı günü görülecek. Davanın sanıklardan Mehmet Vural olaydan 3 yıl sonra yakalanırken, diğer sanık Cihan İssi ise hâlâ kayıp.