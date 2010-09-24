-GÜL ZİRVE TOPLANTISINA BAŞKANLIK ETTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlık yaptığı BM Güvenlik Konseyinin ''Barışı Koruma-Barışı İnşa'' konulu zirve toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Gül, toplantıyı Konsey başkanı olarak başkanlık tokmağını masaya vurarak başlattı. Toplantıya 15 Konsey üyesinin devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanları katılıyor. -GÜL'ÜN AÇIŞ KONUŞMASI- Gül açış konuşmasında, ''Bugünkü oturumumuzun, değişen güvenlik ortamı ve Güvenlik Konseyinin elindeki araçların etkinliği hakkında stratejik bir görüş alışverişine imkan verecek önemli bir fırsat teşkil ettiğine içtenlikle inanıyorum'' dedi. Bu kapsamda, BM'nin kurulduğu 1945 yılından bu yana dünyanın önemli ölçüde değiştiğini kabul etmek gerektiğini belirten Gül, BM'nin önlemesi için yaratıldığı ana tehdit olan devletlerarası savaşların artık yerini yeni bölgesel ve küresel güvenlik tehditlerine bıraktığını kaydetti. Son dönemde Güvenlik Konseyinin, ülke içi ihtilaflar, kitle imha silahlarının yayılması, terörizm ve sınır aşan örgütlü suçlar gibi son derece karmaşık meselelerle uğraşmak durumunda kaldığını ifade eden Gül, ''Bu yeni stratejik ortam içinde barış ve güvenliğin sadece askeri unsurlarla sağlanması beklenemez. Tarihi, sosyal, kültürel, demografik ve ekonomik faktörler artan bir şekilde devreye girmekte ve gelişmeler karşısındaki eylem ve tepkilerimiz üzerinde belirleyici etki yapmaktadır'' dedi. Özellikle demokrasi, kalkınma ve güvenlik kavramları arasındaki karmaşık bağlantıların dikkate alınmasının sürdürülebilir barışın temini bakımından hayati bir ihtiyaç haline geldiğini söyleyen Gül, bunun da doğal olarak beraberinde barış ve güvenliğe karşı daha kapsamlı ve işbirliğine dayalı bir yaklaşım benimsenmesi ihtiyacını getirdiğini söyledi. BM Şartı (Ana Sözleşmesi) uyarınca uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasında asli bir sorumluluk üstlenen Güvenlik Konseyinin uygulamalarıyla bu yönde liderlik yapması gerektiğini vurgulayan Gül, ''Konseyin uluslararası güvenlik ortamını geniş bir açıdan gözden geçirmesini ve sürekli değişim gösteren sorunlarla mücadeledeki kararlılığını sergilemesini öngörmekteyiz. Soğuk savaşın bitiminden yirmi yıl, 21. yüzyılın başlangıcından ise on yıl sonra içinde bulunduğumuz dönem bunun için en uygun zamanı teşkil etmektedir" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasında şunları kaydetti: ''Bugünkü toplantımızın şimdiye kadarki eylemlerimizin toplu bir değerlendirmesini yapmak, gelecekteki çabalarımıza yön vermek, barış ve kolektif güvenlik adına cesur ve kararlı bir vizyon ortaya koyabilmek bakımından son derece yararlı olacağına eminim. Toplantımızın ayrıca, Güvenlik Konseyine yeni bir ilave canlılık kazandıracağını ve böylece küresel barış ve güvenliğin sağlanması hususunda daha ileriye gidilmesini sağlayacağını da ümit ediyorum.'' -ÜÇ ÖNEMLİ MESAJ- Toplantının sonunda uluslararası topluma üç temel mesaj vermeyi ümit ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu: ''Birincisi, uluslararası barış ve güvenliğe, kapsamlı bir anlayış içinde yaklaşılması gereğidir. Güvenlik Konseyinin elinde olan önleyici diplomasi, barış yapma, barışı koruma ve barışı tesis gibi araçların bütünlüklü ve stratejik bir çerçeve içinde kullanılması gerekmektedir.'' İkinci mesajın ''eylem ve tepkilerin değişen şartlar karşısında sürekli olarak uyarlanması'' gereğine ilişkin olduğunu belirten Gül, ''Son mesajın ise günümüzün güvenlik sorunlarıyla başa çıkabilmek için, başta Güvenlik Konseyi, Genel Kurul, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Barışı Koruma Komisyonu, bölgesel örgütler ve uluslararası mali kuruluşlar olmak üzere, ilgili tüm aktörler arasında yeni ve daha kuvvetli ortaklıklara ihtiyaç duyulduğunun vurgulanması'' olduğunu belirtti. -İLK KEZ BAŞKANLIK YAPIYOR- Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'nin konseyin dönem başkanı olarak düzenlediği zirve toplantısına ilk kez başkanlık yapıyor. Bu arada toplantının başlamasından önce yaklaşık 10 dakika salonda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile sohbet eden Gül, toplantıya katılan tüm liderlerin de ellerini sıktı. Toplantının sonunda konseyin bir başkanlık açıklaması kabul etmesi bekleniyor.