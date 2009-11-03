Gül: Zere başvurmadığı için af süreci işlemiyor

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, terör örgütü üyesi hükümlü Güler Zere'nin durumu ve af konusuyla ilgili olarak, bazı sivil toplum kuruluşlarından başvuru geldiğinde konuyu incelettiğini belirterek, ''Duyarsız kalamazdım. Kendisi başvuru yapmadığı için süreç işlemiyor'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, resmi ziyarette bulunduğu Slovakya'da Türk gazetecilerle sohbet toplantısı düzenledi ve soruları yanıtladı.

Ziyareti sırasında faydalı görüşmelerde bulunduğunu ifade eden Gül, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için karşılıklı iradelerin ortaya konulduğunu kaydetti. Gül, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için iş adamlarının da yoğun çalışma gösterdiğini söyledi.

Slovakya'nın Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğini belirten Gül, gösterilen ilkeli tavrı takdir ettiğini dile getirdi.

Gül, Birinci Dünya Savaşında Galiçya Cephesinde şehit olan Türk askerleri için şehitlik ve anıt yapılacağını anlatarak, Slovak makamlarının bunu yapmaktan onur duyacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Terör örgütü üyesi Güler Zere'nin durumu ve af konusuyla ilgili bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Gül, hükümlünün şahsen başvurması halinde sürecin başlayacağını anlattı. Sürecin nasıl işleyeceğine dair bilgi de veren Gül, kendisine Adalet Bakanlığı kanalıyla Adli Tıp raporunun gelmesinden sonra karar verilebileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı'nın istediği kişiyi affetmesi gibi bir durumun söz konusu olamayacağını vurgulayan Gül, daha önce affedilen bazı kişilerin daha sonra güvenlik güçleriyle çatışmalarda yakalandığını da anlattı.



- DİYARBAKIRSPOR TARTIŞMALARI-



Gül, Diyarbakırspor'a yönelik tezahüratlar ve yönetimin Galatasaray maçına çıkmama kararıyla ilgili tartışmaların hatırlatılması üzerine, ''Böyle sorumsuz sloganlar çirkin. Bunlar tehlikeli şeyler. Engel olmak gerekir. Diyarbakırspor yöneticilerinin de sorumsuz insanlardan dolayı işi bu noktaya getirmesi doğru değil'' diye konuştu.

Gül'ün basın toplantısına katılan Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de Bratislava'da açılacak şehitlikle ilgili sorular üzerine, Galiçya cephesinde 7 bin Türk askerinin şehit düştüğünü ve Bratislava Büyükelçiliği'nin şehit isimlerini belirlediğini söyledi.