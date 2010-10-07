Gül: YÖK kanunu mutlaka değişmeli

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türk Diyanet Vakfı tarafından kurulan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nin dün Üsküdar'daki kampusunda düzenlenen 2010-2011 akademik yılı açılış törenine katıldı.



İstanbul 29 Mayıs üniversitesinin tarih, kültür ve özellikle din bilimlerini kendisine öncü alan olarak seçmesi gerektiğini belirten Gül, "Din konusunun dünyanın en önemli meselelerinden biri. Müslümanlığın en iyi şekilde bütün çağlara hitap edecek şekilde anlaşılması, taşınabilmesi ve yanlış sokaklara girmemesi çok önemli. Bu kulaktan duyma laflarla olacak şey değil. Gerçek ilim adamlarının yapacağı şey. Dolayısıyla böyle üniversiteye ihtiyaç var. Ümit ederim ki bu alanı ileride ihmal etmezsiniz ve genişleme programınız içersinde buna önemli bir yer verirsiniz" dedi.



Türkiye'de üniversitelerin sayısının arttığını, bunların hepsinin ayrı ayrı özellikleri olduğunu kaydeden Gül, şunları söyledi:



"Hepsi farklı farklı yerlere hitap ediyor. Ayrıca üniversitelerimiz içinde ikili yapı var. Eskiden sadece devlet üniversiteleri vardı. Hatta bu yanlışlık şuradan da ileri geliyordu. Aynı kural bütün devlet üniversitelerinde aynı şekilde tatbik ediliyordu. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ'nün kurallarıyla Anadolu'da kurulmuş yeni bir üniversitenin kuralları aynı oluyordu. Bu Türk üniversitelerini biraz içe kapalı hale getiriyordu ve üniversitelerin hamle yapmasını önlüyordu. Bunun biraz esnetildiğini görüyorum ve hep teşvik ediyorum. Muhakkak yeni bir üniversite sisteminin Türkiye'ye gelmesi gerekir. YÖK Kanunu'nun ciddi şekilde yenilenmesi gerekir."



Üniversiteler fikirlere açık olmalı



Türk üniversitelerine en büyük yeniliği vakıf üniversitelerinin kattığını belirten Gül, üniversiteler arasında ciddi bir rekabet başladığını söyledi.





Üniversitelerin fikirlerin tartışıldığı yer olduğunu belirten Gül, "Türk üniversitelerinin yeniden bu özgürlükçü, her türlü fikre açık bir tavra girmeleri çok takdir edilmesi gereken bir husustur. Bundan asla çekinmemek gerekir. Sokakta bilmeyen insanların tartışması mı önemli yoksa bilen insanların bilgiye dayalı şekilde tartışması mı önemli. Buradan ancak faydalanabiliriz, ders çıkarabiliriz. Bunlardan hiç çekinmiyorum, tam tersine teşvik de ediyorum" dedi.







"Devlet üniversiteleri, kamu binaları bir dönem çok özensiz yapılıyordu" diyen Gül, üniversitenin Üsküdar kampusunun mimari tarzının çok hoşuna gittiğini belirtti ve Ümraniye'de yapılacak yeni kampus binasında da benzer bir mimari tarz seçilmesi tavsiyesinde bulundu.



