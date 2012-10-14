Gül, yerel seçimleri öne alan Anayasa değişikliğini Meclis'e gönderecek mi?

AKP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 367 yeter sayısını yakalayamayan yerel seçimlerin öne alınmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifini tekrar Meclis'e göndermesini bekliyor.

Yerel seçimlerin beş ay öne alınmasına yönelik Anayasa değişikliği teklifi Meclis’te kabul edildi. Ancak tasarı 367 değil, 360 evet oyuyla geçtiği için referandum ihtimali gündeme geldi. Yasa pazartesi günü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün önüne gelecek.

Gül’ün önünde iki yol var. Gül ya yasayı onaylayacak ve değişiklik 60 gün içerisinde referanduma sunacak. Diğer bir alternatif ise Gül’ün yasayı yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade etmesi.

Taraf’a konuşan Köşk’e yakın kaynaklar “Cumhurbaşkanı Gül, Meclis’te üzerinde büyük oranda mutabakat sağlanan bir yasayı, zaman ve maddi açıdan kayıplara yol açacak referanduma götürmek istemeyecektir” değerlendirmesinde bulunuyor. AKP kulislerinde de beklenti bu yönde. Ancak Köşk’ün onaylaması durumunda AKP’nin B planı hazır.



Tek şans referandum değil



Söz konusu teklifin 367 yeter sayısını yakalayamaması AKP’de şaşkınlık yarattı. Parti kurmaylarından “referanduma hazırız” açıklamaları gelirken partinin Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Anayasa’ya aykırı bir durum olmadığı için Köşk’ün yasayı onaylayabileceğini ve referandum yapılabileceğini söyledi.

Ancak konuyla ilgili Taraf ’ın sorularını yanıtlayan TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, şunları söyledi:

“Takdir elbette artık Sayın Cumhurbaşkanı’nın. Ancak Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişiklerini değerlendirirken takdir yetkisi şekil şartıyla sınırlı değil. Yerindelik açısından da değişiklik tekliflerini değerlendirebilir. Bu değişiklik ne getirecek, ne götürecek, demokrasi, toplumsal huzur ve toplam kalite gibi açılardan getirisi nedir? Milletin hakemliğine başvurmadan parlamento bu işi çözebilir mi? Tüm bunlar, Sayın Cumhurbaşkanı’nın kararını verirken gözeteceği hususlardır.”



'Fire kimden' tartışması



Cumhurbaşkanı’nın bir değişiklik teklifi Meclis’te 400 oyla kabul edilse bile bunu reddetme hakkına da sahip olduğunu kaydeden Ahmet İyimaya, “Bu konudaki Anayasa maddeleri de açık. Kaldı ki parlamentonun teklifi geri çekme hakkı da her koşulda mevcut. Ancak ne sonuç olursa olsun AK Parti her zaman olduğu gibi milletin hakemliğine başvurulmasından da çekinmez” diye konuştu.

AKP ve MHP’nin uzlaşmasıyla oylamaya açılan söz konusu anayasa değişikliği teklifinin, 367 referandum eşiğini aşamaması da tartışma konusu. Teklifi hazırlayan AKP ve MHP’nin Meclis’teki toplam sandalye sayısı 377. Mazeretli oldukları gerekçesiyle AKP’de 4, Meclis’te 51 sandalyesi olan MHP’de de 5 milletvekili oylamaya katılamadı. Bu durumda iki partide oylamaya katılan 368 kişiden 8’inin teklife “hayır” oyu verdiği ortaya çıkıyor.

Oylama gizli yapıldığı için firenin kimlerden kaynaklandığı bilinmiyor ancak bunun nedenleri üzerine çeşitli olasılıklar dillendiriliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Sekiz boşluk AKP’den kaynaklanmaktadır” derken AKP kurmaylarından ise temkinli açıklamalar geliyor.

Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bu konuda “Fire bizden de, MHP’den de olabilir, yorum için erken” dedi. Taraf’a konuşan bir AKP milletvekili ise şunları söyledi:

“Firelerin altında özel bir tavır olduğunu sanmıyorum. Kanımca bazı MHP’li arkadaşlar, büyükşehir belediyeleriyle ilgili yasadan ötürü kafa karışıklığı yaşadılar. Çünkü içlerinde bu yasanın federasyonun önünü açacağı gibi yersiz kaygılar taşıyanların olduğunu biliyorum. Yasanın Köşk’ten dönme ihtimali yüzde 99.”



Ergin: Bunu beklemiyorduk



TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, Meclis’in yerel seçimlerin tarihinin öne çekilmesini öngören teklifi geri çekme hakkı da bulunduğunu belirtirken Adalet Bakanı Sadullah Ergin ise, “Biz 367’nin üzerinde bir oyla geçmesini bekliyorduk. Ancak ortaya çıkan tablo parti yetkili kurullarında değerlendirilecek, ondan sonra bir karar verilir’’ dedi.