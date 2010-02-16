T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül, Yazıcıoğlu davası için talimat verdi

Cumhurbaşkanı gül, Devlet Denetleme Kurulu'nu, BBP genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin düşmesinin nedenini araştırmak için görevlendirdi.

16 Şubat 2010 02:00

T24 - 25 Mart 2009'da yerel yönetim seçimleri öncesi BBP Genel Başkanı Muhsin Yazısoğlu'nu Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopterin düşmesinin nedeninin araştırmak için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vererek araştırılmasını istedi.

25 Mart 2009'da BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi K.maraş'tan Yozgat'a giderken, bulundukları helikopter düşmüş ve helikopterde bulunanlar hayatlarını kaybetti.
Kazadan sonra bir kaç gün sonra ulaşılabilen helikopterin enkazının akıbeti hala sürüyor.

Kazanın aydınlatılması için yapılan araştırmaların ardıdan bir çok iddia ortaya atıldı. Ancak helikopterin düşmesinin kesin nedeni hala ortaya çıkmadı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazası, havacılık emniyeti ve güvenliğine ilişkin konuların Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından araştırılması ve denetlenmesi talimatı verdi.
     
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımız, 25.03.2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte beş kişinin hayatını kaybetmesi üzerine gerek söz konusu kaza, gerekse havacılık emniyeti ve güvenliğine ilişkin olarak gündeme gelen çeşitli konuların Devlet Denetleme Kurulunca tüm yönleriyle araştırılması ve denetlenmesi talimatını vermişlerdir'' denildi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24