Gül, Yazıcıoğlu davası için talimat verdi

T24 - 25 Mart 2009'da yerel yönetim seçimleri öncesi BBP Genel Başkanı Muhsin Yazısoğlu'nu Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götüren helikopterin düşmesinin nedeninin araştırmak için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Devlet Denetleme Kurulu'na talimat vererek araştırılmasını istedi.



25 Mart 2009'da BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi K.maraş'tan Yozgat'a giderken, bulundukları helikopter düşmüş ve helikopterde bulunanlar hayatlarını kaybetti.

Kazadan sonra bir kaç gün sonra ulaşılabilen helikopterin enkazının akıbeti hala sürüyor.



Kazanın aydınlatılması için yapılan araştırmaların ardıdan bir çok iddia ortaya atıldı. Ancak helikopterin düşmesinin kesin nedeni hala ortaya çıkmadı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazası, havacılık emniyeti ve güvenliğine ilişkin konuların Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından araştırılması ve denetlenmesi talimatı verdi.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımız, 25.03.2009 tarihinde meydana gelen helikopter kazasında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte beş kişinin hayatını kaybetmesi üzerine gerek söz konusu kaza, gerekse havacılık emniyeti ve güvenliğine ilişkin olarak gündeme gelen çeşitli konuların Devlet Denetleme Kurulunca tüm yönleriyle araştırılması ve denetlenmesi talimatını vermişlerdir'' denildi.





