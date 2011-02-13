Gül: Yayınlanmasında herhangi bir sakınca görmedim

T24 -



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Gül, kanunu yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.





Yasaya göre, Yargıtayda 32 olan daire sayısı 38'e, Danıştayda 13 olan daire sayısı 15'e çıkarılacak. Buna göre, Danıştay, 14'ü dava, biri idari daire olmak üzere 15 daireden oluşacak.

Yargıtay'ın üye sayısı 250'den 387'ye, Danıştaya da ise 95'ten 156'ya çıkarılıyor.







Yayınlanmasında herhangi bir sakınca görmedim





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, onayladığı Yargıtay ve Danıştaya yeni daireler kurulmasını öngören 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u ve kanunla ilgili kendisine iletilen kaygıları, fikirleri, görüşleri hukuk bürosundaki danışmanlarına incelettiğini belirterek, ''Neticede hukuk büromdaki danışmanlarımın bana verdikleri bilgi ve öneri çerçevesinde yayınlanmasında herhangi bir sakınca, problem olmadığını gördüm'' dedi.

Gül, İran'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, ''Yargıtay ve Danıştaya yeni daireler kurulmasına ilişkin Kanunu onayladınız. Yüksek yargı organları başkanlarıyla görüşmeler yapmıştınız. Endişeleri paylaşmadığınız sonucuna ulaşabilir miyiz?'' sorusu üzerine, bugün Türk Ticaret Kanununu da onayladığını, yaklaşık 1600 maddelik bu Kanunun, 1957 yılından bu yana ilk defa Türk ticari, ekonomik hayatını değişikliğe uğrattığını belirtti.





Yüksek yargıyla ilgili Kanunu da Başbakanlığa sevk ettiğini ifade eden Gül, yasayı ve yasayla ilgili kendisine iletilen kaygıları, fikirleri, görüşleri hukuk bürosundaki danışmanlarına incelettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:





''Neticede hukuk büromdaki danışmanlarımın bana verdikleri bilgi ve öneri çerçevesinde yayınlanmasında herhangi bir sakınca, problem olmadığını gördüm ama daha da önemlisi şu açıkçası benim bu yasayı onaylamamda, biliyorsunuz ki yüksek yargılarımızın önünde inanılmaz bir yük vardır. Hatta Avrupa yüksek mahkemelerinin bütün dosyalarını toplasanız, bizim yüksek yargının dosyalarının yarısı bile etmiyor. Böyle büyük bir yükle karşı karşıyalar. Bundan sonra adaletin tecellisi çok gecikmektedir.





İnanılmaz bir gerçekle karşı karşıyayız, o da zaman aşımı. Bu sene 20-25 bin dosya zaman aşımına uğrayacaktır. Eğer bu şekilde devam ederse bana verilen bilgilere göre, 4-5 sene içinde Yargıtaydaki ceza dosyalarından 200 bini zaman aşımına uğrayacaktır. Zaman aşımı ne demektir, herkesin yaptığının yanına kar kalması demektir. Böyle dehşet bir durumla karşı karşıya olduğumuz bilgileri önüme kondu. Buna ilave olarak bir de tahliyeleri düşünün, tahliye edilenleri. İşte geçenlerde gördük, yer yerinden oynadı. En son yazık, İzmir'de bir kızcağızın başı testereyle kesildiği için ceza almış ama yargılama bitmediği için 6 sene sonra tahliye edilmek zorunda kalındı.





Bütün bunlardan dolayı yüksek mahkemeleri de suçlamamak gerekiyor çünkü önlerinde büyük bir dosya sayısı var. Bu durum karşısında doğrusu adaletin hızlanmasına daha çok önem verdim. Muhakkak ki, bana iletilenlerden makul karşılanabilecek serzenişler de söz konusudur. Ama şu söylediğim manzara, Türkiye için inanılmaz bir manzaradır. O bakımdan bu yasanın yayınlanması için onay verdim. Ayrıca bu da yetmez; istinaf mahkemelerinin de süratli bir şekilde çıkartılması lazım. Bunu da yakından takip edeceğim. Ancak bu şekilde Türkiye, bugünkü yaralayıcı durumdan kurtulabilir.''





İşte yüksek yargının yeni yapısı



* ÜYE ARTTI, 4 CEZA, 2 DE HUKUK DAİRESİ EKLENDİ

* İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU DEĞİŞİYOR

* İŞ BÖLÜMÜNÜ BAŞKANLAR KURULU BELİRLEYECEK

* BAŞKANLIK KURULU’NDA 4 YIL ŞARTI KALKTI

* ÜYE DAĞILIMINI BAŞKANLAR KURULU BELİRLEYECE

* BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE SİSTEM DEĞİŞTİRİLDİ

* HÂKİMLERE, SAVCILARA DAVA AÇILAMAYACAK





'Korsan film bana gelmez'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter’da izlediğini söylediği, Türkiye’de henüz gösterime girmeyen “The King’s Speech” (Zoraki Kral) filmine ilişkin “Cumhurbaşkanı filmi korsan izlemiş” tartışmalarına açıklık getirdi. Gül, kendisine bazen seçme film ve kitapların geldiğini belirterek, “Herhangi bir şekilde yasal olmayan bir film zaten bana verilmez” dedi.

Dün İran’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, Twitter’da izlediği bir filme yönelik yazdıklarına ilişkin “filmin korsan olduğuna” yönelik bazı tartışmaların yaşandığı anımsatılıp değerlendirmesinin sorulması üzerine, kendisine bazen seçme film ve kitapların geldiğini, bunların hepsinin danışmanlarınca kendisine verildiğini belirtti.





'Türkiye’den KKTC için fedakârlığa devam'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Türkiye, KKTC’nin sağlamlaşması, demokrasisinin kökleşmesi, ekonomisinin kendi kendine yeterli hale gelmesi ve kendisini ispatlaması için bir takım fedakarlıklarda bulunmaya devam edecektir” dedi. Gül, KKTC’deki gelişmeler için, “Bunlarda bir anormallik görmüyorum. Çünkü Türkiye, KKTC’nin sağlamlaşması, kökleşmesi ve kendisini ispatlaması için bir takım fedakarlıklarda bulunmaya devam edecektir. Siyasi, ekonomik bakımdan da KKTC’nin yanındadır. KKTC’yi kimlerin yöneteceğini Kıbrıs halkı karar verecektir”diye konuştu. Gül, Mısır’daki gelişmeler için de İslam dünyasında çok olağanüstü değişim süreci yaşandığını söyledi ve “Bu değişimi liderler yapamadığı için halk öncülük etmektedir” ifadesini kullandı.





'Gül İran’da'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, THY’ye ait özel uçakla 4 günlük resmi ziyaret için İran’a gitti. Gül’ü, Tahran Mehrabad Havaalanı’nda İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi ve Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım karşıladı. Gül’ün ziyareti İran’a 9 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması açısından önem taşıyor.









