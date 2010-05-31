Gül: Yaşananları şiddetle kınıyorum

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gazze'ye yardım taşıyan 6 gemilik filoya İsrail kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonla ilgili yaptığı açıklamada "filoya güç kullanılmasının şiddetle kınarken, yaşanları uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini" ifade etti.





Sabah saatlerinde Gazze'ye yardım taşıyan 6 gemilik konvoya İsrail tarafından düzenlenen ve en az 10 kişinin öldüğü operasyonla ilgili Cumhurbaşkanı Gül yaptığı açıklamada yaşananları şiddetle kınarken, yaşananlara karşı uluslararası toplumun ilgisiz, yabancı kalmaması gerekitğini belirtti.





Gül'ün konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:





Sayın Cumhurbaşkanımız Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan yardım konvoyuna güç kullanılmasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasını istemişlerdir:





“Gazze’ye insani yardım malzemesi taşıyan ve Türkiye dahil 32 ülkenin sivil toplum kuruluşları mensuplarından oluşan yardım konvoyuna İsrail askeri kuvvetleri tarafından güç kullanılmasını şiddetle kınıyorum. Bu müessif olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, sabır ve metanet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.





İsrail karasularından 69 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda vuku bulan, aralarında yaşlı, kadın, çocuk ve farklı dinlere mensup din adamlarının da bulunduğu sivilleri hedef alan ve uluslararası hukukun açık ihlalini teşkil eden bu saldırıya uluslararası camianın da bigâne kalmaması icap etmektedir. İsrail, bu davranışıyla uluslararası kamu vicdanını derinden yaralamıştır.





Çektikleri ıstırap tüm dünyanın malumu olan Gazze halkına yardım ulaştırmaya çalışan savunmasız sivillerin hayatının İsrail’deki iç siyasi hesaplar neticesinde hiçe sayılması kabul edilemez bir durumdur. İsrail bu politikalarıyla halkını dünyadan tecrit etmekte ve kendi geleceğinin teminatı olan Barış Sürecini de zora sokmaktadır.





Samimi temennim, İsrail siyaseti ve Devletindeki sağduyu sahibi kesimlerin bu gidişata dur demeleridir.





Esasen, Gazze ablukası, doğrudan Türkiye ile İsrail arasında bir mesele olmayıp, uluslararası büyük bir insani trajedidir. Bu insanlık dışı ablukanın derhal kaldırılmasını bekliyoruz.





Konvoyda bulunan Türk vatandaşlarının hak ve çıkarlarının korunması için gereken tüm girişimler yapılmaktadır. Türkiye, konu hakkında gerekli her türlü soruşturmanın süratle yapılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını talep etmektedir.





Tüm vatandaşlarımızın sergileyebilecekleri en iyi dayanışma yöntemi itidal ve sağduyu içinde hareket etmektir.”