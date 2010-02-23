Gül, Yargıtay'la görüştü, sıra Danıştay'da

T24 -Yüksek yargıdaki krizin aşılması için devreye giren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker ile görüştü. Gül, Danıştay Başkanı'nı da şu saatlerde Köşk'te kabul ediyor.



Gül'ün Gerçeker'i Çankaya Köşkü'nde kabulü 55 dakika sürdü.



Görüşmenin ardından açıklama yapan Yargıtay Başkanı Gerçeker, "Cumhurbaşkanı yargı reformu ile ilgili görüşlerimizi aldı. Adalet Bakanı ve Anayasa Mahkemesi Başkanı ile de görüşüp, kendi değerlendirmesini yapacaktır" dedi.



Adalet Bakanlığı ile aralarında görüş ayrılıkları olduğunun altını çizen Yargıtay Başkanı, "Görüşmede sadece yargı reformu ele alındı. Ne şekilde bir refom olması gerektiğini konuştuk. Biz görüşlerimizi bildirdik. Bizim bu konuda uzun bir raporumuz var. Değerlendirme yapılacaktır" demekle yetindi.



Gül Birden ile de görüşüyor



Yargıdaki deprem için "bu bir kısır döngü" ifadesini kullanan ve "yargı reformu konusunda süratle mutabakat sağlanmasını" isteyen Cumhurbaşkanı Gül devreye girdi.



Gül, saat 16.15'te başlayan Danıştay Başkanı Mustafa Birden'le görüşmesini halen sürdürüyor.

