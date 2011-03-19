Gül: WikiLeaks belgeleri diplomatların çapıyla ilgilidir

T24- Taraf'ın yayımladığı ABD Dışişleri yazışmalarında, 2003’te Irak’ın işgali öncesi Amerikalı diplomatlarla "savaş pazarlığı" yaptığı iddia edilen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, yazılanlar için "neticelere bakarsınız ona göre karar verirsiniz. Bunların bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Bunlar rapor eden diplomatların bilgileri, anlayışları, algılamaları ve çaplarıyla ilgilidir” dedi.

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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Taraf’ta yayımlanan WikiLeaks belgelerinde geçen, Başbakan olduğu dönemde, ABD ile gerçekleştirilen Irak savaşı pazarlıklarıyla ilgili konuştu.

Gül WikiLeaks belgelerinde yer alan ifadelerin “bazılarının doğru, bazılarının yanlış olduğunu” ifade ederek, “Bunlar rapor eden diplomatların bilgileri, anlayışları, algılamaları ve çaplarıyla ilgilidir’’ dedi.

Kırıkkale Valiliği’ni ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gül, “Başbakanlık döneminiz ile ilgili yayımlanan WikiLeaks belgelerini nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusu üzerine, belgelerin Türkiye’de görev yapan diplomatların intibalarını anlattığını söyledi.

Gül, “Siz burada yaşıyorsunuz, o dönemi yaşadınız, hep beraber yaşadık. Dolayısıyla neticelere bakarsınız ona göre karar verirsiniz. Bunların bazıları doğru, bazıları yanlıştır. Bunlar rapor eden diplomatların bilgileri, anlayışları, algılamaları ve çaplarıyla ilgilidir” diye konuştu.



Gül zaman istemişti



Dün Taraf’ta yayımlanan WikiLeaks belgelerinde Irak Savaşı öncesi dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün iki ABD yetkilisi ile yaptığı görüşmeler yer alıyordu. Belgelere göre Gül, Türkiye’den acil cevap bekleyen ABD’lilerden Türk kamuoyunu hazırlamak için zaman istemişti.