T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gül ve Satoğlu ailelerinden dava

Cumhurbaşkanı Gül’ün kardeşi, ‘Biz ve anne tarafımız olan Satoğlu aile Arıtman'a dava açacağız' dedi

20 Aralık 2008 02:00

Cumhurbaşkanı Gül’ün kardeşi, ‘Arıtman’ın iddiaları üzdü. Bizim ve anne tarafımız olan Satoğlu ailesi adına hukuki işlemler başlatılacak’ dedi

Gül ve Satoğlu aileleri tarafından CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve kendilerine yönelik iddialarıyla ilgili olarak Ankara’da dava açacağı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Gül’ün Kayseri’de oturan kardeşi Mehmet Macit Gül, Arıtman’ın iddialarının kendilerini ve anne tarafı olan Satoğlu ailesini üzdüğünü söyledi. Macit Gül, “Hayret edilecek, asılsız bir iddia. Bunlar olacak şey mi, yakışık aldı mı? Hem Satoğlu hem de Gül aileleri adına, Ankara’da oturan yakınlarımız hukuki işlemleri başlatacak” dedi.

Anne Gül’e TV yasağı

Macit Gül, milletvekilinin Satoğlu ailesinin kökeniyle ilgili durumu İzmir’de oturan dayılarından duyduğu yolundaki iddialara da “Çok gülünç” olarak nitelendirdi. Macit Gül’le birlikte aynı evde kalan Cumhurbaşkanı’nın annesi Adeviye Gül’e (Satoğlu) bu konudaki haberler, tansiyonu yükselmesin diye izlettirilmedi.
Satoğlu ailesinin, Arıtman’a karşı açacakları davada ailenin ünlü Mevlevi İbrahim Tennuri Hazretleri’ne dayanan, Selçuklu dönemine kadar uzanan seceresi ve nüfus kayıtları da delil olarak sunulacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24