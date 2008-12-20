Gül ve Satoğlu ailelerinden dava

Cumhurbaşkanı Gül’ün kardeşi, ‘Arıtman’ın iddiaları üzdü. Bizim ve anne tarafımız olan Satoğlu ailesi adına hukuki işlemler başlatılacak’ dedi



Gül ve Satoğlu aileleri tarafından CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve kendilerine yönelik iddialarıyla ilgili olarak Ankara’da dava açacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Gül’ün Kayseri’de oturan kardeşi Mehmet Macit Gül, Arıtman’ın iddialarının kendilerini ve anne tarafı olan Satoğlu ailesini üzdüğünü söyledi. Macit Gül, “Hayret edilecek, asılsız bir iddia. Bunlar olacak şey mi, yakışık aldı mı? Hem Satoğlu hem de Gül aileleri adına, Ankara’da oturan yakınlarımız hukuki işlemleri başlatacak” dedi.



Anne Gül’e TV yasağı



Macit Gül, milletvekilinin Satoğlu ailesinin kökeniyle ilgili durumu İzmir’de oturan dayılarından duyduğu yolundaki iddialara da “Çok gülünç” olarak nitelendirdi. Macit Gül’le birlikte aynı evde kalan Cumhurbaşkanı’nın annesi Adeviye Gül’e (Satoğlu) bu konudaki haberler, tansiyonu yükselmesin diye izlettirilmedi.

Satoğlu ailesinin, Arıtman’a karşı açacakları davada ailenin ünlü Mevlevi İbrahim Tennuri Hazretleri’ne dayanan, Selçuklu dönemine kadar uzanan seceresi ve nüfus kayıtları da delil olarak sunulacak.







