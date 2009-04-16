Gül ve Org. Başbuğ şehit pilotun cenazesinde

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında düşen F-16 tipi savaş uçağında şehit olan Pilot Üsteğmen Fatih Korçam için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



Törene, şehit Üsteğmen Korçam'ın eşi Hilal, annesi Lütfiye ve babası Veysel Korçam ile yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aydoğan Baboğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Arslan Güner, Ankara Valisi Kemal Önal, Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, CHP Grup Başkanvekili Hakkı Süha Okay, Ankara Garnizonu'nda görevli generaller ile subay ve astsubaylar katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül, Orgeneral Başbuğ ve diğer komutanlar, Kocatepe Camisi'ne gelişlerinde şehit üsteğmenin ailesine başsağlığı dileklerini iletti.



Şehit üsteğmen için kılınan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Gül, Orgeneral Başbuğ, Orgeneral Babaoğlu, Orgeneral Iğsız, şehit üsteğmenin babası Veysel Korçam ile bazı generaller, subaylar ve vatandaşlar katıldı.



Şehit subayın cenazesi bir süre askerlerin omzunda taşındıktan sonra top arabasına konuldu. Askeri törenin ardından şehit Üsteğmen Korçam'ın cenazesi defnedilmek üzere Cebeci Şehitliği'ne götürüldü.



Şehit Üsteğmen Korçam'ın ailesinin yanında tören boyunca sağlık ekibi hazır bulunurken, Korçam'ın arkadaşlarının da şehidin pilot montunu ellerinde taşıdıkları görüldü.



Bu arada, eski Danıştay 2. Daire Başkanı Alp Yüksel Fırat ile emekli Harita Albay Ziyaettin Soydan için de cenaze namazı kılındı.



Fırat'ın cenaze törenine, ailesinin yanı sıra, Danıştay Başkanı Mustafa Birden ile Danıştay'dan bazı üyeler, hakimler ve savcılar da katıldı.

