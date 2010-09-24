-GÜL VE OBAMA SOHBET ETTİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2010 - 65. Dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerine katılan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un heyet başkanları onuruna verdiği öğle yemeğine katıldı. BM Genel Kurulunun açılışında yaptığı konuşmanın ardından katıldığı öğle yemeğinde Cumhurbaşkanı Gül, BM Genel Sekreteri Ban ve ABD Başkanı Başkanı Barack Obama'nın masasında oturdu. Gül ve Obama yemek öncesinde el sıkıştı ve bir süre ayakta sohbet etti. Yemek daha sonra basına kapatıldı. Cumhurbaşkanı Gül, Güvenlik Konseyi'nde bugün düzenlenecek ''Barışı Koruma-Barışı İnşa Etme'' konulu zirve toplantısında başkanlık yapacak. Zirve toplantısına BM Güvenlik Konseyi'nin 10 geçici üyesi ve 5 daimi üyesinin liderleri katılacak ve konuşacak. Gül'ün toplantının sonunda konuyla ilgili bir başkanlık açıklaması okuması bekleniyor.