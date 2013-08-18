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Gül ve Erdoğan'dan Mısır toplantısı

Devletin zirvesini buluşturacak görüşmede, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ile bu ülkedeki gelişmeler ele alınacak

18 Ağustos 2013 11:07

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Mısır konusunda görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan'ı, Tarabya Köşkü'nde, saat 14.00'te kabul edecek.

Devletin zirvesini buluşturacak görüşmede, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam ile bu ülkedeki gelişmeler ele alınacak.

Bu arada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle saat 23.35'te İstanbul'a geldi. Başbakan Erdoğan'ı taşıyan helikopter, Üsküdar Kısıklı'daki İSPARK'a ait helikopter pistine indi. Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın ve öteki ilgililer karşıladı. Erdoğan ile birlikte Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da İstanbul'a geldi.

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