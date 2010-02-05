Gül ve Erdoğan'dan laiklik mesajı

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, laiklik ilkesinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na girişinin 73'üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa'nın, devletin temel düzeninin din kurallarına dayandırılamayacağını ve her ne suretle olursa olsun dinin veya dini duyguların istismar edilemeyeceğini vurguladığına dikkat çekti ve laikliğin, modern bir devlet olmanın ve siyaset ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenlemenin en önemli teminatlarından biri olduğunun altını çizdi.



Gül mesajında, "Bundan 73 yıl önce ülkemizde de Anayasal bir prensip olarak kabul edilen laiklik ilkesi Cumhuriyetin değiştirilemez nitelikleri arasındadır. Laiklik ilkesine, 1961 ve 1982 Anayasalarında da özel önem verilmiş ve Türkiye Cumhuriyetinin demokratik, laik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmıştır" dedi.



Gül mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Batı demokrasilerinde, genel olarak, devletin resmî bir dininin olmaması, ayrım gözetmeksizin bütün din ve mezhep mensupları ile inançsızlara eşit mesafede bulunması ve devletin temel düzeninin din kurallarına dayandırılmaması şeklinde tanımlanan laiklik, Anayasa koyucu tarafından da Anayasa'nın 2. maddesinin gerekçesinde “her ferdin istediği inanca, mezhebe sahip olabilmesi, ibadetini yapabilmesi ve dinî inançlarından dolayı diğer vatandaşlardan farklı bir muameleye tâbi kılınmamasıö şeklinde tanımlanmaktadır.



1982 Anayasası bu tanımlara uygun olarak laikliğin, Devlet ve din işlerinin birbirinden ayrılması ile din ve vicdan hürriyeti şeklinde ifade edilen iki boyutunu da düzenlemektedir. Bu düzenleme ve Anayasa gerekçesinde yer alan tanım gereğince, devletin, inanç ve inançsızlık karşında ayrım gözetmeden eşit mesafede durması ve herkesin dinî inançlarının gereklerini yaşayabilmesine, dinî bir inanca sahip olmayanların ise bu hürriyetlerini herhangi bir baskıya maruz kalmadan kullanabilmelerine imkân sağlaması gerekmektedir. Anayasamız böylece din ve vicdan hürriyetini teminat altına alırken, devletin temel düzeninin din kurallarına dayandırılamayacağını ve her ne suretle olursa olsun dinin veya dinî duyguların istismar edilemeyeceğini de vurgulamaktadır.



Laiklik, modern bir devlet olmanın ve siyaset ilişkilerini sağlıklı bir şekilde düzenlemenin en önemli teminatlarından biridir.



Toplumun inançlarında özgür, ilişkilerinde saygılı ve kaderde ortak olabilmesi bakımından da laiklik ilkesi büyük önem taşımaktadır. Devletin, toplumsal çeşitliliği korumak ve herkesin başkalarına zarar vermeden huzur içinde yaşamasına imkân sağlamak için farklı inanç ve görüşler karşısında aynı mesafede durmasını öngören laiklik ilkesinin bu yönden de önemi büyüktür.



Cumhuriyetimizin diğer niteliklerinde olduğu gibi laiklik ilkesi üzerinde de anlayış birliği içinde bulunan milletimiz, Büyük Atatürk'ün gösterdiği istikamette Cumhuriyetimizin temel ilkelerinin en büyük teminatıdır."



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, da yayımladığı mesajda, "Bugün laiklik ilkesinin, farklı inanç ve yaşam biçimleri için özgürleştirici bir güvence olarak ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu çok daha iyi görüyor ve anlıyoruz" dedi.



Başbakan Erdoğan mesajında, "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Cumhuriyetimizin, birbirini tamamlayan temel niteliklerinden biri de laiklik ilkesidir" ifadelerine yer verdi.



Cumhuriyetin temel niteliklerini benimsemiş olan milletin, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi laiklik ilkesini de içselleştirdiğine işaret eden Erdoğan, mesajında, "Onun içindir ki bütün ilke ve kurumlarıyla Cumhuriyetimizin de, demokrasimizin de en büyük güvencesi aziz milletimizdir. Bana göre, Cumhuriyetimizin en büyük başarısı, kısa bir zamanda milletimizle bu ölçüde kucaklaşmış olmasıdır" ifadelerini kullandı.



Başbakan Erdoğan, bugün milletçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaşlaşma hedeflerine her zamankinden daha yakın olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını vurgulayarak, mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Laiklik gibi Cumhuriyetimizin temel değer ve ilkelerinin milletimiz tarafından ortak payda olarak kabul görmesi, bu noktaya gelmemizde belirleyici bir rol oynamıştır. Bundan sonra da laikliği, ayrıştırıcı değil birleştirici bir ilke olarak yaşatıp gelecek nesillere taşımak, bizi millet olarak bekleyen çok önemli bir sorumluğumuzdur. Bunun için, bütün Cumhuriyet değerlerimiz gibi laiklik ilkesini de her türlü gündelik siyasi tartışmanın üstünde tutmaya büyük bir özen ve dikkat göstermeliyiz.



Bu sorumluluk şuuruyla, hükümet olarak; Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi daha da güçlendirmek için, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle, laikliğin anayasal ilke olarak kabul edilişinin 73. yıl dönümünü kutluyor, tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum."