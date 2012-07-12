Gül ve Erdoğan'a 'Uludere' soruşturması yok

CHP’li Mahmut Tanal’ın Uludere’deki bombardımanda 34 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle yaptığı suç duyurusunda Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan hakkında soruşturmaya yer olmadığına kararını verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal'ın, Uludere olayıyla ilgili yaptığı suç duyurusuyla ilgili kararı verdi.

Başsavcılık, ''Ortasu Köyü'nde vur emri veren tüm askeri ve sivil yetkililer, vur emrini uygulayan tüm askeri personel, bombalama için istihbarat sağlayanlar, Gülyazı Alay Komutan Vekili Hüseyin Onur Güney, köylüleri bekleterek toplu katliama zemin hazırlayan tüm askeri personelin tespiti ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, istihbaratı kabul eden ABD yetkilileri ve tespit edilecek tüm şüpheliler hakkındaki evrakın, memur suçları soruşturma bürosuna gönderilmesi'' kararını verdi.

Kararda ayrıca, ''Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan yönünden, yürütülen soruşturmanın Gül ve Erdoğan'ın görev yaptığı dönemi kapsadığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu sıfata sahip kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisinin bulunmadığı gerekçesi ile Gül ve Erdoğan hakkında kamu adına soruşturma yapılmasına yer olmadığı'' ifadesi yer aldı.

Tanal'ın, 18 Mayıs 2012 tarihinde, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, ''Ortasu Köyü'nde 'vur' emri veren tüm askeri ve sivil yetkililer'', ''emri uygulayan askeri personel'', ''bombalama için istihbarat sağlayanlar'', ''köylüleri bekleterek toplu katliama zemin hazırlayan askeri personel'' ve Gülyazı Alay Komutan Vekili Albay Hüseyin Onur Güney'in yanı sıra, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve ''istihbaratı kabul eden ABD'li yetkililer'' şüpheli olarak gösterilmişti.