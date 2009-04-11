Gül ve Erdoğan’a inancımız tamdır

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Zakir Haşimov, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın işgali bitmeden sınırın açılmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan’a inançlarının tam olduğunu söyledi.



Haşimov, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Sayın Gül ve Sayın Erdoğan’ın açıklamalarına inancımız tamdır. Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, Türkiye’den toprak talebi ve sözde soykırım iddialarından vazgeçmeden, bir şey olmaz. Görüşmeler elbette yapılmalıdır. Sayın Aliyev de görüşüyor. Türkiye ile bir kırgınlığımız söz konusu değil. Sayın Aliyev İstanbul’a gelecekti ve ben de gerekli hazırlıkları yapmak için İstanbul’a gittim. Gerekçesini bilmiyorum ama sonradan gelmekten vazgeçti. Kızı geldi, İslam Konferansı’nın gençlik teşkilatında önemli görevler üstlendi. Siyasetimizin iki önderi vardır. Birincisi, ’Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir’ diyen Atatürk ile ’Tek millet iki devletiz’ diyen Haydar Aliyev’dir. Kars’a gelmek isteyen Azeri gazetecilere izin verilmediğini televizyondan duydum."