T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gül ve Erdoğan’a inancımız tamdır

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Zakir Haşimov, Ermenistan sorunuyla ilgili Gül ve Erdoğan'a güvenlerinin tam olduğunu söyledi

11 Nisan 2009 03:00

Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Zakir Haşimov, Dağlık Karabağ’da Ermenistan’ın işgali bitmeden sınırın açılmasının söz konusu olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan’a inançlarının tam olduğunu söyledi.

Haşimov, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Sayın Gül ve Sayın Erdoğan’ın açıklamalarına inancımız tamdır. Ermenistan Dağlık Karabağ’dan çekilmeden, Türkiye’den toprak talebi ve sözde soykırım iddialarından vazgeçmeden, bir şey olmaz. Görüşmeler elbette yapılmalıdır. Sayın Aliyev de görüşüyor. Türkiye ile bir kırgınlığımız söz konusu değil. Sayın Aliyev İstanbul’a gelecekti ve ben de gerekli hazırlıkları yapmak için İstanbul’a gittim. Gerekçesini bilmiyorum ama sonradan gelmekten vazgeçti. Kızı geldi, İslam Konferansı’nın gençlik teşkilatında önemli görevler üstlendi. Siyasetimizin iki önderi vardır. Birincisi, ’Azerbaycan’ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdir’ diyen Atatürk ile ’Tek millet iki devletiz’ diyen Haydar Aliyev’dir. Kars’a gelmek isteyen Azeri gazetecilere izin verilmediğini televizyondan duydum."   

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24