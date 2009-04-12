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Gül ve Erdoğan şehit erin cenaze törenine katıldı

12 Nisan 2009 17:54



Şırnak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda şehit düşen piyade er Tuncay Türken'in cenazesi, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle İstanbul'da toprağa verildi.

Şehit er Türken (21) için Ataköy 5. Kısım Camisi'nde düzenlenen törende, şehidin babası Cemal Türken ve annesi Şaziye Türken taziyeleri kabul etti. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de camiye gelişinin ardından şehidin anne ve babasına taziyede bulundu.

Cenaze namazı başlarken camiye gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte ön safta yer aldı. Başbakan Erdoğan, bu sırada şehidin 8 yaşındaki kardeşi Yasin'i önünde tutarak cenaze namazını kıldı.

Başbakan Erdoğan, namazın ardından şehidin anne ve babasına taziyelerini sundu.

Şehit er Tuncay Türken'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konuldu. Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da katılımıyla oluşturulan kortej eşliğinde bir süre taşınan Türken'in cenazesi, daha sonra ulaştırıldığı Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Devlet Bakanları Mehmet Şimşek ve Murat Başesgioğlu, İstanbul Valisi Muammer Güler, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ergin Saygun, Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile üst rütbeli askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bu arada, cenaze törenine katılan vatandaşlar, terör örgütü ve Abdullah Öcalan aleyhine sloganlar attı.

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