Gül ve Baykal, Anayasa ve yargıyı konuştu

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MHP ve BDP yarın çıkıyor

CHP: Anayasa Mahkemesi'ne gideriz

Köşk'te geçtiğimiz hafta Genelkurmay Başkbanı ve Başbakan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 3'lü zirve sonrası, Cumhurbaşkanı Gül TBMM'de sandalyesi bulunan parti liderleriyle görüşme turunda ilk olarak CHP lideri Deniz Baykal'la görüştü.Görüşme öncesi basın mensuplarının görüntü alması sırasında Gül ve Baykal arasında yaşanan diyalog dikkat çekti. Baykal, Köşk'te bir takım değişiklikler gözlemlediğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, Baykal'a cevaben "Siz gelmeyeli Köşk değişti" dedi.Cumhurbaşkanlığı tarafından 1 saat ön görülen, ancak 1 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le CHP lideri Deniz Baykal'ın görüşmesi sonrası ilk yorum Baykal'dan geldi. Baykal, "Yaralı bir görüşmeydi. Gündemdeki konuları değerlendirdik" derken, konuyla ilgili ilk açıklama da CHP cephesinden geldi. "Görüşmede Anayasa ve yargı reformu konuşulurken Baykal, yargıyla ilgili endişelerini dile getirdi" denilen açıklamanın tam metni şöyle:''Genel Başkan Deniz Baykal, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine Çankaya Köşkü'ne giderek, Sayın Abdullah Gül ile görüşmüştür.Görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanı son hafta içinde yargı kurumları başkanları ve diğer yetkililerle yaptığı görüşmeler hakkında bilgi vermiştir. Genel Başkan Baykal da anayasa değişikliği ve yargı reformuna yönelik düzenlemeler hakkındaki düşüncelerini ayrıntılı olarak Sayın Cumhurbaşkanı Gül'e ifade etmiştir. Ayrıca son dönemde ülkede yaşanan yargılama süreçleriyle ilgili olarak kaygılarını, değerlendirmelerini ve düşüncelerini Sayın Cumhurbaşkanı Gül'e iletmiştir.''Köşk'ten de görüşmeyle ilgili yazılı bir açıklama bekleniyor.Gül, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de yarın (4 Mart 2010) ayrı ayrı görüşecek. Gül, Bahçeli'yi saat 11.00'de, Demirtaş'ı saat 14.30'da kabul edecek.Gül en son açılım projesi kapsamında liderler zirvesi yapmayı gündemine almış ancak bu gerçekleşememişti. Gül, açılım sürecine en sert tepkiyi gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağustos ayında özel olarak arayıp görüşmek istemiş, ancak Bahçeli davete olumlu yanıt vermemişti.Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Gül'ün son gelişmelerle ilgili yüksek yargı organlarının başkanlarını kabul etmesi ve geçen hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ile yaptığı üçlü görüşme bağlamında liderlerler bir araya geleceğini bildirmişti.Baykal, Cumhurbaşkanı Gül'le görüşmesi öncesi partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu toplayarak bir toplantı gerçekleştirmişti. Baykal toplantıda yeni Anayasa düzenlemesi paketinde yargının bağımsızlığını etkileyecek bir reform kararının Meclis'ten geçmesi halinde Anayasa Mahkemesi'ne gideceklerini açıklamıştı.Toplantı sonrası CNN Türk'e bir açıklamada bulunan CHP sözcüsü Mustafa Özyürek, görüşmede yargı reformunun gündeme gelmesini beklediklerini söyledi. Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ve Anayasa Mahkemesi'ne Meclis'ten üye seçilmesine karşı olduklarını belirten Özyürek, yargı reformuna da bu haliyle karşı olduklarını belirtti.Son zamanlarda yaşanan toplumsal gerilim ve TSK ile ilgili gerilimlerin de kaçınılmaz olarak gündeme geleceğini söyleyen Özyürek, Gül'ün bu tür görüşmeler yapmasının yararlı olduğunu vurguladı.