Gül: Vatandaşımızı terör örgütüne ezdirmeyeceğiz

T24- Cumhurbaşkanı Gül, Hakkari’deki saldırının terörün acımasızlığını gösterdiğini söyledi. Gül, “Devletimiz vatandaşını terör örgütü karşısında yalnız bırakmayacak, ezdirmeyecektir” dedi.





Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Türkiye Komisyonu Başkanı Martti Ahtisaari ile görüşmesi sırasında gazetecilerin Hakkari'deki terör eylemiyle ilgili sorularını yanıtladı.



Patlamada hayatını kaybeden bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm vatandaşlara başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:



''Üzüntümüz büyük. Küçük çocuklar var. Bu, terörün acımasızlığını ve terörün gözünde hiçbir insani duyguların kalmadığını gösteren bir saldırı. Mayın kullanmak başlı başına zaten dünyada yasaklanmış bir şey. Mayın kullanarak sivil insanlara karşı, onlara baskı yapmak, onları tehdit etmek, sindirmek için bir şekilde onlara karşı terör kullanmak... Bunu şiddetle telin ediyorum.



Ve Türk ve dünya kamuoyu önünde terör örgütünün amacının ne olduğunu, terör örgütünün hangi unsurları nasıl kullandığını göstermesi açısından acı olaylardan biri olarak görüyorum.



Devletimiz hiçbir zaman vatandaşını terör organizasyonu, terör örgütü karşısında yalnız bırakmayacaktır, ezdirmeyecektir. Ne gerekirse her türlü tedbiri de alacaktır.



Ümit ediyorum ki bölgedeki vatandaşlarımız da o yörelerde yaşayan bütün insanlarımız da Kürt-Türk hiçbir ayrım yapmadan hepsi bu terör saldırısından ibret alıp, Türkiye'de neler yapılmak istendiğini, bu terör örgütünün neler yapmak istediğini en iyi şekilde değerlendireceklerdir.''



