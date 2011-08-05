Gül: Uzatmalar olmasaydı G.Kurmay Başkanı zor bir başlangıç yapardı

T24

Cumhurbaşkanı: “Israr edemem”

Gül ve Erdoğan memnundu

Tansiyonu düşüren karar

Gül: İyi bir başlangıç oldu

Kalyoncu ve Akar

Davalıların yeri EDOK

Aslan Güner ve Akademi

Sever açıklayacak

Milliyet gazetesi yazarı Fikret Bila, kulislere yansıyan bu değerlendirmeyi köşesine taşıdı. İşte Bila'nın bugünkü (5 Ağustos 2011) yazısı:Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve üç kuvvet komutanının istifaları Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) öncesi ortamı germişti. Koşaner ve üç kuvvet komutanının istifa kararı almalarının temel nedeni tutuklu generaller ve subaylardı.Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, YAŞ’tan kısa bir süre önce görevden ayrılmak istediğini Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e iletmişti. Gül’ün Koşaner’e, “Göreve devam etmenizi isterim” dediği, ancak Koşaner’in ayrılma isteğini tekrarlaması üzerine de, “O halde ısrar edemem, kararınıza saygı duyarım” yanıtını verdiği, kulislere yansıdı. Gül, bu görüşmeyle Koşaner ve üç komutanın YAŞ öncesinde ayrılacaklarını öğrenmiş olmuştu.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’le bir sorunu yoktu. Komuta anlayışından, kamuoyuna karşı tutumundan memnunlardı. Hatta Başbakan Erdoğan, Koşaner’in bu tutumunu taktir ettiğini de ifade etmişti. Ancak Koşaner’in istifada kararlı olması, Gül ve Erdoğan’ı hızla karar almaya yöneltti.Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı’nın da onayını alarak Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel’i Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanvekilliği’ne atayarak, sorunu soğutmuş oldu.Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan’ın Ergenekon ve Balyoz davaları veya soruşturmalara muhatap olan generallerden görev süresi dolanların emekli edilmesinden yana oldukları biliniyordu. Bu yıl tutuklu olan 14 general ve amiralin terfi yılıydı.Koşaner’in istifasında önemli faktör olan bu sorun yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel açısından da önem taşıyordu. General ve amirallerin emekli edilmesi Orgeneral Özel’in sosyal açıdan sıkıntılı bir başlangıç yapmasına yol açabilirdi.Özel gibi Cumhurbaşkanı Gül de Başbakan Erdoğan da bunun farkındaydı. Cumhurbaşkanı Gül, 14 generalin görev süresinin bir yıl uzatılmasını, “bir defaya mahsus” kaydıyla kabul edince tansiyon görece düşmüş ve Özel’in eli de rahatlamış oldu.Nitekim, Cumhurbaşkanı Gül’ün bir defalığına mahsus olmak kaydıyla uzatma kararını onaylamasından sonra, “Uzatmalar olmasaydı yeni Genelkurmay Başkanı da zor bir başlangıç yapardı. Çalışması zor olurdu. Şimdi iyi bir başlangıç oldu. Her şey çok güzel sonuçlandı” değerlendirmesini yaptığı kulislere yansıdı.Bu sürecin ardından yapılan komutan atamaları ve terfiler, Türk Silahlı Kuvvetleri açısından önemli işaretler taşıyor.Atamalarda yapılan tercihler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’den sonra TSK’ya komuta edecek isimleri işaret ediyor.Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı görevindeyken Jandarma Genel Komutanlığı’na atanan Orgeneral Bekir Kalyoncu’nun önü açıldı. Önümüzdeki yıllarda, bu yıl yaşandığı gibi gelişmeler yaşanmazsa Orgeneral Kalyoncu 2015’te Özel’den sonra Genelkurmay Başkanı olabilir.Atamalar, Kalyoncu gibi bu yıl orgeneralliğe terfi eden ve Genelkurmay 2. Başkanlığı’na atanan Hulusi Akar’ın önünün açık olduğunu gösteriyor. Terfi zinciri bozulmazsa Akar’ın da Kalyoncu’dan sonra 2017’de Genelkurmay Başkanı olması mümkün.Atamalarda dikkati çeken bir yön de Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK). 3. Ordu Komutanı’yken Erzincan davasıyla ilişkilendirilen ve sanık konumuna gelen Orgeneral Saldıray Berk, EDOK Komutanlığı’na atanmıştı.6. Kolordu Komutanlığı’nı yürütürken Balyoz davasıyla ilişkilendirilen Korgeneral Nejat Berk de EDOK Muhabere ve Destek Eğitim Komutanlığı’na getirilmişti.En kıdemli orgeneral olmasına karşın kuvvet komutanlığına getirilmeyen Saldıray Berk emekliye ayrıldı, tutuklu olan Korgeneral Bek’in de görev süresi bir yıl uzatıldı.YAŞ’tan çok kısa süre önce hakkında yakalama talep edilen Ege Ordu Komutanı Orgeneral Nusret Taşdeler’in, bu yıl EDOK Komutanlığı’na atanması bu bağlamda anlamlı. İnternet andıcı davasıyla ilişkilendirilen Taşdeler’in Ege Ordu Komutanlığı’ndan görece daha pasif bir görev EDOK Komutanlığı’na getirilmesi, bu komutanlığı haklarında dava veya soruşturma olan komutanların “bekleme yeri” konumuna soktu.Genelkurmay İkinci Başkanı olan Orgeneral Aslan Güner, uzun süre Ankara’da görev yaptığı için rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın emir subaylığından bu yana kamuoyunun yakından tanıdığı bir isimdi. Hakkında basında yer alan birçok haber ve ölçüsü kaçmış eleştirilere rağmen olgun tutumunu, hoşgörüsünü ve güler yüzlülüğünü hiç eksik etmedi.Köşk’ün bir karşılama töreni nedeniyle sıcak bakmadığı belirtilen Orgeneral Güner, Saldıray Berk’ten sonra en kıdemli orgeneraldi. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı ve ordu komutanlığına Çankaya mesafeli durdu. Bu yıl kıta görevine çıkması gerekiyordu ve Harp Akademileri Komutanlığı’na atandı.Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever, geçen yıl atamaları çok geç saatlerde gazetecilerin ısrarı üzerine açıklamıştı.Bu yıl da yine Ahmet Sever, bu kez düzenli bir basın toplantısı biçiminde aynı açıklamayı yaptı. Çankaya Köşkü’nden gelen bilgiler YAŞ sonrasında yapılacak atamaları bundan böyle Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Ahmet Sever’in yapacağı ve bu yöntemin kurumsallaşacağı yönünde.