Gül: Üniversiteler lisenin devamı gibi olmamalı

T24 -

"Lisenin devamı gibi olmamalı"

Vakıf üniversiteleri

"Yabancı öğrenci sayısı az"

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bugün Türk yükseköğreniminin nicelik değil, nitelik sorunu bulunduğunu belirterek, özellikle yeni kurulan üniversitelerin bulundukları şehirlerdeki liselerin devamı gibi olmaması gerektiğini söyledi.Üniversite rektörleri ve YÖK üyeleriyle Çankaya Köşkü'ndeki öğle yemeğinde bir araya gelen Gül'ün, basına kapalı gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmaya Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer verildi.Cumhurbaşkanlığı döneminde ilk kez rektörlerle bir araya geldiklerini ifade eden Gül, bu uygulamayı geleneksel hale getirerek önümüzdeki yıllarda tekrarlamayı arzu ettiğini belirtti.Bilim, sanat, araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik ve himaye etmeye kararlı olduğunun altını çizen Gül, bu amaçla üniversiteleri ziyaret ettiğini, bilimsel ve akademik faaliyetlere katıldığını, gerektiğinde bu faaliyetleri himayesine aldığını söyledi.Yüksek öğretimdeki okullaşma oranının çağdaş ülkelerin seviyesine yükselmesi için atılan adımların sevindirici olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:''Bugün artık Türk yükseköğreniminin nicelik değil, nitelik sorunu var. Yükseköğretim sisteminin bu açıdan iyileştirilmesi gerekli. Yeni kurulan üniversiteler bulundukları şehirlerde lisenin devamı gibi olmamalıdır. Böyle olursa üniversite kurarak o şehrin çocuklarına kötülük yapmış oluruz. O şehrin parlak çocukları ailelerinin yanında okusunlar diye uzağa gönderilmeyebilirler. Uzaktaki daha güzel üniversitelere gidebilecek çocuklar o şehirdeki üniversitelerde okuyorlarsa bu, uzun vadede onları cezalandırıcı olmamalı. Üniversite muhakkak o şehre üniversite havasını getirmeli. Binasıyla, sosyal yaşam imkanlarıyla, bilimsel çalışmalarıyla, dışarıya olan açılımıyla ki çocuk farklı bir ortama geldiğini bilsin.''Vakıf üniversitelerinin çoğalmasından memnuniyet duyduğunu ve desteklediğini belirten Gül, destekleniyor diye bu tür üniversite kurulurken üniversite standardının düşürülmemesi gerektiğini söyledi.Gül, ''Bunun takibi en iyi şekilde yapılmalıdır ki sonunda uzun vadede ortaya yanlış gelişmeler ve eğilimler çıkmasın'' dedi.Üniversitelerin yerelleşmesi ve toplumun tüm kesimlerine hitap etmesi gerektiğini söyleyen Gül, sanayi kuruluşlarıyla ilişkilerini geliştirmesinin de sevindirici olduğunu dile getirdi.Üniversitelerde eğitimin her türlü ezberciliği dışlaması ve dogmalardan arınmış olması gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, ülkeler arasındaki ekonomik ve teknolojik rekabetin uluslararası piyasada yetenekleri toplama yarışına dönüştüğünü anlattı.Gül, önde gelen üniversitelerin yetenekli gençleri ve kaliteli öğretim üyelerini bünyelerine almak için yarıştığına, başarı sıralamasında yabancı öğrenci sayısının önemli bir kriter haline geldiğine dikkati çekti.Yurt dışında yaklaşık 45 bin Türk öğrenci bulunduğunu, Türkiye'de okuyan yabancı öğrenci sayısının ise 16 bin civarında olduğunu belirten Gül, yabancı öğrencileri Türkiye'ye çekmek konusunda üniversitelerin daha fazla gayret göstermesini istedi.