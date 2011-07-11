Gül: Umarım BDP’liler de Meclis’e gelir

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, CHP’lilerin yemin etmesiyle ilgili olarak “Diyalog kapılarının açık olması durumunda her şeyin hallolacağını söyledi. Gül, “Umarım BDP’liler de Meclis’e gelirler” dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulunda andiçecek olmasına ilişkin haberi, Bulgaristan'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında katıldığı İş Forumu'ndan ayrılırken Basın Başdanışmanı Ahmet Sever'den aldı.



Konakladığı Sheraton Oteli'nde gazetecilerin, konu hakkındaki değerlendirmesini sorduğu Gül, şöyle konuştu:



''Bundan çok memnun oldum. İşte gördüğünüz gibi diyalog kapıları açık olunca, karşılıklı oturup konuşulunca her şey halloluyor. Ümit ediyorum ki; BDP'ye bağlı milletvekilleri de Meclise katılırlar, yemin görevlerini yerine getirirler ve milletvekilliği faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlarlar. Bütün bunları biz konuşarak halledeceğiz, başkası halledecek değil. Kendi ülkemiz, kendi memleketimiz, kendi vatandaşlarımız hepimiz birbirimizin kardeşiyiz. O açıdan son gelişme beni büyük bir memnuniyete sevk etmiştir.''





