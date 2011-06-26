Gül: 'Tutuklu vekil' Meclis’te çözülür

T24 - Tutuklu vekillerin tahliye edilmemesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Gül, mevzuattan kaynaklanan sorunlar olduğunu söyledi. Gül, "Demokrasi ve hukukun göstediği istikamette çözülecektir" dedi.



Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen ''Kayserililer Brunch''ında konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclisin önümüzdeki salı günü toplanacağını anımsattı.



Milletvekili genel seçimine büyük bir katılım olduğunu, oyların yüzde 95'inin TBMM'ye yansıdığını belirten Gül, bunun Türkiye'de demokrasinin ne kadar derinleştiğini ve kökleştiğini gösterdiğini söyledi.



Demokrasinin en önemli iki unsurunun katılımcı ve temsili demokrasi olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:



''Seçimde bu iki unsur da gerçekleşti bu büyük bir başarıdır, Buna asla gölge düşürmememiz gerekir. Bugün hukuki mevzuattan kaynaklanan bazı sorunlar var, eminim ki olgunlukla, ağır başlılıkla, konuşarak, diyalogla ve yine demokrasi ve hukukun gösterdiği istikamette bunların hepsi çözülecektir. Demokrasi ve hukuk derken de evrensel demokrasiyi ve en gelişmiş ülkelerdeki özgürlükçü hukuku kast ettiğimden kimsenin şüphesi olmaması gerekir.



Önemli olan bu ortaya çıkan problemler, bugün karşı karşıya olduğumuz sorunları beraber çözebilme kabiliyetini göstereceğiz, bundan da hiçbir tereddütüm yoktur. Bütün bunların da çözüm yeri şüphesiz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Hepimizin temsilcilerinin bulunduğu bir yerdir. Bütün önemli fikir akımlarının, önemli siyasi akımların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edildiğini gördüğümüzde temsili demokrasinin de gerçekleştiğini görüyoruz.



O zaman sorunların çözümü de orada olacaktır. Bunlar konuşarak, barışçı bir şekilde ve demokrasiye yakışan bir şekilde olacaktır, bundan da hiçbir şüphem yoktur.''





