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Gül: Türk,Kürt.. Hepimiz bu ülkenin en şerefli vatandaşıyız

Batman ziyaretlerine başlayan Abdullah Gül, "Hepimiz akrabayız" dedi.

26 Ekim 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Kimimiz Kürt olabiliriz, kimimiz Türk olabiliriz, kimimiz farklı olabiliriz. Ama hepimiz bu ülkenin en şerefli vatandaşlarıyız'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, Batman'ı ziyareti kapsamında ilk olarak Valilik binasını ziyaret etti. Valilik binasında halka seslenen Gül, Batman'ın Türkiye'nin en değerli illerinden biri olduğunu ve giderek de geliştiğini söyledi.


Türkiye'nin çok zengin bir ülke olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, ''Birbirimizin farklılıkları bizlerin zenginliğidir. Hepimiz nasıl iyi bir vatandaş, nasıl iyi bir insan oluruz, önemli olan budur'' diye konuştu.


''Tabii ki eksiklikler, noksanlıklar, bunlar hep vardır. Bunların hepsi düzeltilecektir'' diyen Gül, şöyle devam etti:


''Görüyorsunuz, memleketimizde her şey çok açık. Her şey tartışılıyor, konuşuluyor ve bunların neticesinde de eminim ki aklıselim hakim gelecektir. Ve memleketimizde kardeşlik, huzur, barış, bunların hepsi tesis edilecektir. Bu şehrimizde tekrar söylüyorum; memleketimizin her tarafı birbirinden ayrı, farklılıkları vardır. Ama bunların hepsi güzelliktir, zenginliktir. Çok şükür, bizler tarih boyunca kardeşiz. Bizler birbirimizin akrabasıyız, dostuyuz. Bundan dolayı, kimimiz Kürt olabiliriz, kimimiz Türk olabiliriz, kimimiz farklı olabiliriz. Ama hepimiz bu ülkenin en şerefli vatandaşlarıyız. Hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü yoktur. Bu memlekette herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak aynı haklara, aynı hukuka sahiptir. Ama noksanlıklarımız, demokratik standartlarımızla ilgili çeşitli noksanlıklarımız olup, bunları düzeltmek, yükseltmek de hepimizin görevidir. Bunları da el birliği içerisinde zaten yapıyoruz. Daha da çok yapıyoruz. Ama bunları konuşarak, tartışarak, anlaşarak yapmak en doğrusudur. O bakımdan buradan size bir kez daha hatırlatıyorum; bugün üniversiteyi, belediyeyi ziyaret edeceğim. Başka faaliyetlerim de olacak. Burada sizin ihtiyaçlarınız, önem verdiğiniz konular, bunların hepsini dinleyeceğim. Bunların hepsini de yakından takip edeceğim.''

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