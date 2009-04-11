Gül: Türkiye'nin küresel güç olması hayal değil

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Türkiye'yi gerçekten küresel bir güç olarak, büyük ekonomik güç olarak görmek bir hayal değildir" dedi.





Cumhurbaşkanı Gül, Dünya Türk Girişimciler Kurultayı'nın Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen gala yemeğine katıldı.



Cumhurbaşkanı Gül, bu buluşmaya, Türkiye'nin gurur kaynağı olmuş büyük firmaları, müteşebbisleri, şirketleri, onların temsilcileri ve öncülerinin yanı sıra dünyanın büyük şirketlerinin başına geçmiş Türk profesyonelleri ile herkes için gurur kaynağı olmuş çok değerli şahsiyetlerin katıldığını ifade ederek, ayrıca dünyanın dört bir yanında kimsenin gidemediği yerlere giden, uğraşan, belki bugün küçük olup yarın çok büyük olacak firmaların temsilcilerinin de bu buluşmada yer aldığını anlattı.



Gül, "Dolayısıyla bu buluşma hepimiz için gurur vericidir. Bu toplantıyı en güzel şekilde ifade eden; afişlerde de gördüğüm 'Küresel güç Türkiye' tabiri, aslında gerçekten gerçekleşmektedir. Bu, belki bir zamanlar bizim hayalimizde olan bir şeydi, ama bugün bu gerçekleşmektedir. Bir zamanlar ölçeğimiz küçüktü. Büyük projeler ortaya çıkınca, 'Ortadoğu'nun en büyük projesi', 'Balkanlar'ın en büyük kuruluşu' gibi takdim ederken, şimdi artık 'dünyanın en büyük projeleri', 'dünyanın en büyük olayları' gibi ifade edebileceğimiz büyük ölçekli artık hareket etmektedir Türkiye. O açıdan Türkiye'yi gerçekten küresel bir güç olarak, Türkiye'yi yeni ortaya çıkan büyük piyasalar, büyük ekonomik güç olarak görmek bir hayal değildir. Tam tersine bu gerçektir" dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, bütün bunların Türkiye'yi, Türkiye evini çok güçlü hale getirdiğini, önü görülebilir, yatırım yapılabilir, hesap plan yapılabilir, güvenli bir ülke yaptığını vurgulayarak, "İnsanlar milyonlarca dolarlık değerlerini, paralarını getirip Türkiye'ye yatırırken, Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'ye ve hukuk sistemine güvendikleri için bunu yapmaya başlamışlardır. Sadece Türkiye Cumhuriyeti tapusu kağıdına güvendikleri için milyarlarca dolar bu ülkeye getirilip, bu ülkeye emanet edilebilmekte ve buraya yatırılabilmektedir" şeklinde konuştu.



Bunların Türkiye'yi büyük yapan unsurlar olduğunu, ancak daha yapacak çok şey bulunduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Gül, bunların yine el birliği içinde yapılacağını, devletin yapacaklarının ayrı, özel sektörün yapacaklarının ayrı olduğunu kaydetti.



"Her ülkede Türk izi var"



Gül, gittiği ülkelerde bazı büyük projelerin Türk müteahhitleri ve iş adamları tarafından gerçekleştirildiğini görmekten büyük gurur duyduğunu belirterek, "Neredeyse hangi ülkeye gidersek o ülkede bir Türk izi var" dedi.



"Bugün artık ülkeleri güçlü yapan, o ülkenin müteşebbisleri, iş adamları, girişimcileridir" diyen Cumhurbaşkanı Gül, devletin bugünkü fonksiyonlarının belli olduğunu ve bu fonksiyonları en iyi şekilde yerine getirmenin çok büyük bir başarı olmadığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Gül, bunların yapılması gereken şeyler olduğunu, Türkiye'nin de bunları yaptığını ve yaptıklarını daha da ileri götürme konusunda kararlı olduğunu vurgulayarak, bununla ekonomik, siyasi alandaki reformları kastettiğini kaydetti.



Bunlar gerçekleştirildikten sonra gerisinin iş adamlarına kaldığını, onlar ne kadar başarılı olurlarsa Türkiye'nin de o kadar çok başarılı olacağını, onlar ne kadar çok üretirse Türkiye'nin de o kadar çok büyük bir üretim merkezi haline geleceğini anlatan Cumhurbaşkanı Gül, "Ne kadar çok satarsanız, devlet adamları da çıkıp ihracat rakamlarıyla o kadar övünecektir. Onun için el birliği içerisinde inanıyoruz ki çok daha büyük işler başarılacaktır" diye konuştu.



Gül, Cumhurbaşkanı olarak daima özel sektöre öncelik verdiğini, gerek gezilerinde olsun, gerek ülke içerisindeki faaliyetlerinde olsun iş adamlarını yakından takip ettiğini ve onlarla beraber olmaktan da daima gurur duyduğunu belirtti.