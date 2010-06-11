Gül: Türkiye teknoloji üretmeli

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin teknoloji üretmesi, geliştirmesi ve bilim hayatına katkı sağlaması gerektiğini belirterek, Türkiye'nin 5-10 yıl sonra Amerika, Avrupa, Çin ve Kore'den sonra sayılacak isim olacağına inandığını söyledi.





Cumhurbaşkanı Gül, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, Sabancı Üniversitesi'nin her alanda çok ilerleme gösterdiğini ve rekabeti zorlayan bir eğitim kurumu olduğunu kaydetti.





Türkiye'nin artık teknolojiyi transfer eden, getirip uygulayan bir ülke olmasının kabul edilemeyeceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:





''Artık bu Türkiye'ye yakışmayan bir şey. Türkiye'nin teknoloji üretmesi, geliştirmesi, bilim hayatına katkı yapması gerekir. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Bunu harekete geçirmek önemli. Onun için üniversitelerimizin sadece eğitim veren kurumlardan, araştırma-geliştirme, teknoloji geliştiren kurumlara dönüşmesi gerekir. Artık mecburuz böyle olmaya. Bunun örnekleri artık çoğalıyor.''





Özellikle araştırma ve geliştirme konusunda ayrılan fonların büyüklüğünün çok dikkat çekici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, ''Bu çalışmalar devam ettiği sürece Türkiye de kısa bir süre sonra buluşlarda, teknoloji geliştirmede, araştırma ve geliştirmede ismi sayılan bir ülke olacak. Bunun göstergeleri bugünden kendini göstermeye başlıyor. Çünkü yatırım yapılıyor, fonlar ayrılıyor, teşvikler veriliyor. Bu bir politika, Türkiye'nin uyguladığı bir politika. Bunun neticelerini hep beraber göreceğiz'' şeklinde konuştu.





Türkiye'nin bu alanı göz ardı edemeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, zamana ayak uydurulması gerektiğini belirtti.





Cumhurbaşkanı Gül, ayak uyduramayan ülkelerin gelişmeleri arkadan takip ettiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:





''Nasıl biz sanayi devrimini aynı anda yaşamadık, daha sonra takip etmek zorunda kaldık ama bu nanoteknolojide böyle olmayacak. Türkiye, ilk defa bir alanda, başka ülkelerle ayna anda yatırım yapıyor, önem veriyor. Bu konuda Türkiye, çalışmalarını bir bütün olarak, devlet politikası olarak, zamanında gerçekleştiriyor. Türkiye'nin güçlü bir üniversitesinde böyle bir merkezin açılıyor olmasından dolayı çok mutluyum.''





Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı da disiplinler arası araştırmalar yapmaya devam ettiklerini, sanayiyle iç içe, iş dünyasının ihtiyaçlarına ve onları geleceğe taşıyacak, rekabet gücünü sağlayacak araştırmalar yapmak üzere çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.