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Gül: Türkiye bu zor günlerin üstesinden gelecektir

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Twitter hesabından açıklamalarda bulundu

20 Ağustos 2015 02:24

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter hesabından Siirt-Pervari karayolundaki şehit olan 8 asker için, "İnanıyorum ki Türkiye hep birlikte bu zor günlerin de üstesinden gelecektir" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Siirt-Pervari karayolundaki şehit olan 8 asker için Twitter adresinden başsağlığı diledi.

Gül, “Bugün de yüreğimiz yandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü lanetliyor ve herkesi ayrılıkları bir yana bırakarak teröre karşı dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum. İnanıyorum ki Türkiye hep birlikte bu zor günlerin de üstesinden gelecektir” dedi.

 

 

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