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Gül: Türkiye bölgesinde ilham kaynağı olmaktadır

Gül 'Muazzam bir gelişme ivmesi yakalayan ve hızla değişen Türkiye sahip olduğu niteliklerin yanı sıra dinamizmi, güçlü ekonomisi ve olgunlaşan demokrasisi ile bölgesinde ilham ka

29 Ekim 2011 03:00

T24 - Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 'Muazzam bir gelişme ivmesi yakalayan ve hızla değişen Türkiye sahip olduğu niteliklerin yanı sıra dinamizmi, güçlü ekonomisi ve olgunlaşan demokrasisi ile bölgesinde ilham kaynağı olmaktadır' dedi.


Türkiye Cumhuriyeti'nin 88. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi.


Anıtkabir'deki tören, saat 08.45'te devlet erkanının Aslanlı Yolun başında yerini almasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başkanlığındaki devlet erkanı, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu bölüme geçti.


Cumhurbaşkanı Gül'ün, ulu önderin mozolesine, üzerinde ''Cumhurbaşkanı'' yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Cumhurbaşkanı Gül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:


''Aziz Atatürk, cumhuriyetimizin kuruluşunun 88. yıl dönümünde ülkemizin başarılarıyla gurur duyuyor, büyük bir özgüvenle parlak bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Muazzam bir gelişme ivmesi yakalayan ve hızla değişen Türkiye sahip olduğu niteliklerin yanı sıra dinamizmi, güçlü ekonomisi ve olgunlaşan demokrasisi ile bölgesinde ilham kaynağı olmaktadır.


Cumhuriyet bayramında millet olarak aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, size minnet duygularımızla birlikte sevgilerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun.''


Gül'ün, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından tören alanındaki Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve öğrenciler, Atatürk mozolesinin önünden saygı geçişi yaptı.


Anıtkabir'deki törene, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuvvet komutanları, yüksek yargı mensupları, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, milletvekilleri, bazı siyasi parti temsilcileri ile diğer askeri ve mülki erkân katıldı.

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